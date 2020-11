Valtuutettu Kauko Niemen mielipide: Verotuksen ennallaan pitämisen maksajia Kokkolassa ovat työntekijät, lapset ja nuoret

Kokkolan kaupunginvaltuuston viime kokouksesta on lehdissä kirjoitettu juttu, jos toinenkin. Keskustaryhmä, vaikkei yhtenäinen ollutkaan, selitteli verotuksen ennalla pitämistä Kokkolan kehittämisenä. Kokkolan veto- ja pitovoiman suhteen tuolla päätöksellä ei ole mitään tekemistä, ei ainakaan positiivista. Samaan aikaan meillä Kokkolassa on neuvoteltu säästöistä ja lomautuksista.

Kokkolan pelasti nyt, aivan samoin kuin monen muunkin kunnan talouden, valtiovallan päättämät koronatuet, joista Kokkolakin sai kohtuullisen isolla kädellä. Tähän tilanteeseen hallitukselta koronatuet olivat täysin oikea ratkaisu.

Veroprosenttia laskettiin tälle vuodelle 0,25%, vastustuksesta huolimatta. Ensi vuodelle se jostain syystä haluttiin pitää ennallaan, tätä on perusteltu mm. valtuustokaudelle tehdyllä strategialla. Jo näinä kahtena vuotena, 2020 ja 2021 kaupunki menettää noilla päätöksillä n. 4 milj. €. Jostain tuo raha on pois ja tällä kertaa sen maksajat löytyvät työntekijöistä sekä valitettavasti myöskin lapsista ja nuorista.

Kokkolassa on tulevina vuosinakin paljon investointeja edessä. On uusia koulurakennuksia, vanhojen korjaamista, tapahtumapuistoa ja hybridiareenaa. Kaikki varmasti tarpeellisia, varsinkin koulut. Me tarvitaan myös urheiluareena, muodossa tai toisessa. Täytyy kuitenkin huomioida myös mukana tulevat käyttökustannukset. Talouden suhteen ei siis ole luvassa helpotuksia. Areenan rakentamisesta lopulliset päätökset tehdään vasta vuoden päästä, tulevan valtuuston voimin.

Toinen paljon palstatilaakin saanut asia on Kokkotyösäätiön tukeminen. Säätiö on vuosien varrella auttanut monia ihmisiä pysymään elämänsyrjässä kiinni. Pitkäaikaistyöttömien työllistymisen edistämisen lisäksi se on huolehtinut osaltaan sosiaalityöstä niiden parissa, joiden työllistyminen on vielä vaikeampaa. Voidaankin todeta, että säätiön tarjoamilla palveluilla on varsinkin Kokkolassa erittäin suuri tarve.

Mikäli tulevissa päätöksissä Kokkotyösäätiölle ei ole tukea luvassa, mitä tapahtuu toimintojen piirissä oleville ihmisille? Se on tässä tärkein kysymys. Ei riitä, että sanotaan toimijoita löytyvän. Varmaan löytyy jollain aikataululla, mutta mitä tapahtuu noille ihmisille siinä välivaiheessa?

Kauko Niemi

valtuutettu, vas.