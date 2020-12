Kalajoki satsaa opetukseen ja senioreihin – Ikäihmisille suunnitteilla lisää palveluasuntoja

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Kalajoen kaupunginhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi ensi vuoden talousarvion, johon sisältyy monta peruspalveluiden uudisrakennushanketta. Suurimman summan ensi vuoden aikana haukkaa Himangan terveysasema, reilut 2 miljoonaa euroa, ja lähes samaan summaan yltää Raution monitoimikeskus, nettona 1,9 miljoonaa euroa. Raution hanke on jatkumassa vuodelle 2022 kaikkiaan 2,6 miljoonalla eurolla kalustaminen mukaan lukien.

Kolmas suuri hanke on Kalajoen terveyskeskuksen A-osan uudistaminen, johon on varattu ensi vuodelle 1,5 miljoonaa euroa ja seuraavalle 2,3 miljoonaa.

Kaupunginjohtaja Jukka Puoskari toteaa, että kun talous on kutakuinkin tasapainossa, niin kaupunki pystyy satsaamaan sekä elinvoimaa edistäviin asioihin että omaan palvelutuotantoonsa.

– Merenojan koulu on otettu käyttöön, ja kun nyt on tulossa Raution monitoimitalo, niin sitten meillä onkin perusopetuksen tilat asianmukaisessa kunnossa. Seuraava luonteva askel on satsata toisen asteen oppimisympäristön vetovoimaan.

Jedun ja lukion yhteisen kampuksen suunnitteluun on talousarviossa varattu ensi vuodelle 200 000 euroa.

Tärkeänä Puoskari pitää myös hoidon ja hoivan tilojen ajanmukaistamista. Himangan terveysaseman ja Kalajoen terveyskeskuksen lisäksi parannusta on suunnitteilla ikäihmisten asumispalveluihin.

Rautioon on toteutumassa yksityinen senioritalo, johon tulee 20 tehostettua asumispaikkaa ja 10 senioriasumispaikkaa. Ensi vuoden aikana kaupunki hakee yksityistä palvelusetelituottajaa noin 30 asukaspaikan uudisrakennukseen Kalajoen keskustaan ja käynnistää lisäksi senioritalon suunnittelun.

Yksityistä toimijaa haetaan terveyskeskuksen viereen suunnitellulle palvelutalolle. Attendo oli jo kiinnostunut tontista, mutta sen suunnitelmat eivät toteutuneet.

– Tontille on edelleen mahdollista saada yksityinen toimija, mutta jos ei se onnistu, niin sitten kaupunki joutuu rakentamaan itse. Sitä ei kuitenkaan nyt ole talousarviossa, Puoskari toteaa.

Senioritaloa puolestaan kaavaillaan kunnostetun Ventelän talon yhteyteen, niin sanotun Katveen kiinteistön paikalle. Tälle tontille oli rakennusliikkeellä suunnitteilla kerrostalo, mutta se jäi toteutumatta. Puoskarin mukaan kaupunki voisi olla uudessa Ventelänraitti-hankkeessa yhtenä toimijana samaan tapaan kuin esimerkiksi kauppakeskuksessa.

Terveyskeskuksen virka-aikainen päivystys on siirtymässä Attendolta takaisin kaupungin omaksi toiminnaksi.

– Takavuosina meillä oli haasteita lääkäriresurssin kanssa, mutta nyt olemme aika hyvin saaneet lääkäreitä, Puoskari perustelee.

Suunnitelmissa on myös hoitotyön palvelupäällikön rekrytointi, kotona asumiseen panostaminen sekä sähköisten terveys- ja sosiaalipalveluiden kehittäminen.

Kaupungille on tulossa myös maaseutuyritysneuvoja. Tämä ei lisää kaupungin henkilöstömäärää, koska maaseutuasiamiehiä on vastaavasti eläköitymässä.

Ensi vuoden talousarvioesitys on ylijäämäinen.

– Vahva vuosikate olisi tulossa ensi vuodellekin, ja se riittää poistoihin. Koko kolmen vuoden taloussuunnitelmakausi on ylijäämäinen, kertoo talousjohtaja Pirjo Männistö.

Kuluvana vuonna kaupungin lainamäärä laskee hetkellisesti valtion koronatuen ja KOY Kalajoen Merran osakkeiden myynnin ansiosta. Velka kääntyy kuitenkin taas kasvuun tulevina vuosina kovan investointipaineen vuoksi.

– Viiden vuoden aikana investointimme ovat nettonakin yli 40 miljoonaa euroa. Investointien lisäksi taloutta haastaa sote-uudistus, jossa olemme häviäjiä. Mutta kyllä me siitäkin selviämme, Männistö uskoo.

Vuoden 2025 jälkeen pitäisi kuitenkin pystyä lyhentämään kaupungin vierasta pääomaa.

Talousarvion laadintahetkellä Kalajoen kaupungilla on korollista vierasta pääomaa yli 42 miljoonaa euroa ja leasingvastuuta 25 miljoonaa euroa. Yhtenäiskoulun leasingvelasta aiheutuu miljoonan euron vuosittainen käyttötalousmeno.

Kaupunginvaltuusto päättää ensi vuoden talousarviosta kokouksessaan 15.12.