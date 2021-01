Suomeen palataan riskimaista lentokielloista huolimatta – muuntunut virus leviää myös vaihtolentoja käyttäen

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Koronan torjunta on onnistunut Suomessa erinomaisesti, jos asiaa lähestytään terveysturvallisuuden näkökulmasta. Asukaslukuun suhteutetut tartunta- ja kuolleisuusluvut ovat pienet verrattuna moniin Euroopan maihin. Ei tarvitse mennä kuin länsinaapuriin törmätäkseen toisenlaiseen todellisuuteen.

Pelkkää yksituumaisuutta koronataisto ei silti ole ollut. Tämä on näkynyt kipuiluna torjuntatoimia johtavan sosiaali- ja terveysministeriön ja sen alla toimivan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen suhteissa eräisiin muihin ministeriöihin.

Näkemyseroja on ollut STM:n ja työ- ja elinkeinoministeriön välillä siitä, kuinka paljon talouden annetaan ottaa iskuja vastaan rajoitustoimien seurauksena. Asioiden lisäksi ovat julkisuudessa olleiden tietojen mukaan riidelleet henkilöt eli perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.) ja elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.).

Tuorein ministeriöiden välinen linjaero liittyy lentokieltoihin Suomeen. Liikenne- ja viestintäministeriön alainen liikenne- ja viestintävirasto Traficom on THL:n asiantuntija-arvion pohjalta määrännyt suorien lentojen kiellon Suomeen Britanniasta, Irlannista ja Etelä-Afrikasta ehkäistäkseen virusmuunnosten leviämistä. Britannian osalta kielto määrättiin jo ennen joulua, minkä jälkeen sitä on jatkettu. Tällä hetkellä kielto on voimassa ainakin 18. tammikuuta saakka. THL:n toimintaan vaikuttaa STM:n ohjaus.

Ulkoministeriö on ilmaissut huolensa lentokieltojen vaikutuksesta suomalaisten perusoikeuksiin, sillä Suomen kansalaisilla on aina oikeus palata kotimaahansa. UM:n velvollisuutena on konsulipalvelulain perusteella suorastaan edistää sitä. Velvoitteen täyttäminen vaikeutuu olennaisesti, jos valtio itse pistää kulkuyhteydet poikki.

UM on esittänyt kaupallisten lentojen sallimista siinä määrin, että riskimaiden suomalaiset pääsisivät palaamaan. Erityisen huolissaan UM:ssä on oltu lentokieltomaissa olevista alaikäisistä, jotka eivät saa yksin matkustaa vaihtolennoilla.

UM on huomauttanut myös, että peruttujen lentojen maksuja palautetaan viiveellä. Luottorajojen paukkuminen voi vaikeuttaa majoittumista ja Suomeen paluun järjestämistä kiertoteitä pitkin.

Virusmuunnosten leviämisen torjuminen on tärkeää. Silti herää kysymys, onko muunnosten kulkeutuminen Suomeen epätodennäköisempää silloin, kun maahan lennetään vaihtolennoilla yksittäin verrattuna siihen, että riskimaissa olevat palaisivat Suomeen kootusti määräajan sallituilla suorilla lennoilla tai muutamalla huolellisesti järjestetyllä kotiutuslennolla. Helsinki-Vantaalla tulijat ohjattaisiin oitis testiin ja testitulosten valmistumisen ajaksi karanteeniin.

Koska suoria lentoja ei ole, Suomeen on palattu muun muassa Ranskan, Alankomaiden ja Qatarin kautta.

Viranomaisilla on mahdollisuus saada lentoyhtiöiltä matkustajarekisteritietoja järjestäytyneen rikollisuuden ja terrorismin torjumiseksi. Terveysturvallisuutta tämä ei koske. Suomessa ei myöskään vaadita maahan tulevalta ns. PLF-lomakkeen täyttämistä (Passenger Locator Form), joten maahan tulevan henkilön alkuperäisen lähtömaan selvittäminen riippuu henkilön rehellisyydestä.

Olisiko hallitun kotiuttamisen järjestäminen sittenkin terveysturvallisempaa kuin tulijoiden palaaminen pikkuhiljaa omia reittejään?

jussi.orell@lannenmedia.fi