OK Botnia edustavaa pyöräsuunnistaja Andre Haga oli ainoa keskipohjalaisseuran edustaja, jonka nimi löytyy viime vuoden lajien parhaiden urheilijoiden listalta. Haga voitti viime vuonna mm. kaksi lajin Suomen mestaruutta. Arvokisoja ei koronaviruspandemian vuoksi voitu lajissa järjestää.

Urheilutoimittajain Liitto julkisti lajien parhaiden valinnat keskiviikkona. Vuoden urheilija julkistetaan torstaina Suomen Urheilugaalassa, joka järjestetään Helsingissä poikkeusjärjestelyin koronarajoitusten vuoksi.

Urheilutoimittajien liitto on valinnut lajien parhaita urheilijoita on valittu vuodesta 1946 lähtien. Ensin lajeja oli mukana vain muutama, mutta lajivalikoima on vuosien mittaan jatkuvasti laajentunut. Tänä vuonna lajinsa paras nimettiin 70 eri lajissa. Ensi kertaa mukana oli e-urheilu, jonka parhaaksi valittiin Arttu Mustila.

Koronapandemian takia lajin parasta urheilijaa ei valittu seuraavissa lajeissa: agility, kiipeily, rullakiekko, rullalautailu, taitouinti, uimahypyt ja vesipallo.

Vuoden urheilija -valiokunta valitsee lajien parhaat urheilijat, mutta urheilija on automaattisesti oman lajinsa paras, jos sijoittuu Vuoden urheilija -äänestyksessä TOP10-listalle. Jos TOP10-listalla on useampia saman lajin edustajia, on korkeimmalle sijoittunut lajinsa paras.

Lajien parhaat urheilijat 2020

Aerobic: Fanny Samppa, Turun Urheiluliitto

Alamäkiluistelu: Mirko Lahti

Alppilajit: Samu Torsti, Vasa Skidklubb

Amerikkalainen jalkapallo: Tino Ndongo, Kuopion Steelers

Ampumahiihto: Kaisa Mäkäräinen, Kontiolahden Urheilijat

Ampumaurheilu: Marika Salmi, Orimattilan Seudun Urheiluampujat

Autourheilu: Valtteri Bottas

Beach volley: Riikka Lehtonen – Niina Ahtiainen

Biljardi: Heikki Niva, Espoon Biljardikerho

Curling: Milja Sullanmaa, Hyvinkää Curling

Darts: Marko Kantele, Samuli Blues (Vääksy)

E-urheilu: Arttu Mustila

Freestyle: Elias Syrjä, Freestyleseura Moebius (Pääkaupunkiseutu)

Frisbeegolf: Niklas Anttila, Vuorelan Veikot (Siilinjärvi)

Futsal: Jukka Kytölä, Kaos Mantova (Italia)/Kampuksen Dynamo (Jyväskylä)

Golf: Sami Välimäki, Nokia River Golf

Hiihtosuunnistus: Tuomas Kotro, Kymin Suunnistajat (Kotka)

Ilmailu: Hannu Nurmiranta, Karhulan Ilmailukerho

Jalkapallo: Lukas Hradecký, Bayer 04 Leverkusen (Saksa)

Jousiammunta: Antti Tekoniemi, Tampereen Jousiampujat

Judo: Martti Puumalainen, Mikkelin Judo

Jääkiekko: Miro Heiskanen, Dallas Stars (USA)

Jääpallo: Tuomas Määttä, Edsbyns IF (Ruotsi)/ KA Neftjanik (Venäjä)

Karate: Titta Keinänen, Euran Karateseura

Keilailu: Tuula Tamminen, aCat (Hyvinkää)

Koripallo: Lauri Markkanen, Chicago Bulls (USA)

Käsipallo: Nico Rönnberg, Cocks (Riihimäki)/US Ivry (Ranska)

Lentopallo: Kaisa Alanko, Nantes (Ranska)

Lumilautailu: Rene Rinnekangas

Maahockey: Tommi Rantala, HC Kilppari (Turku)

Maastohiihto: Iivo Niskanen, Puijon Hiihtoseura (Kuopio)

Melonta: Jeremy Hakala, Kangasalan Melojat

Miekkailu: Niko Vuorinen, Helsingin Miekkailijat

Moottorikelkkailu: Aki Pihlaja, Lapin Moottorikelkkailijat

Moottoripyöräily: Lasse Kurvinen, Heinolan Moottorikerho

Moottoriveneily: Alexander Lindholm, Porvoon Moottorivenekerho

Mäkihyppy: Antti Aalto, Kiteen Urheilijat

Nykyaikainen 5-ottelu: Laura Salminen, Helsingin Nykyaikaiset 5-ottelijat

Nyrkkeily: Robert Helenius

Paini: Elias Kuosmanen, Helsingin Haka

Painonnosto: Eero Retulainen, Turun Atleettiklubi

Pesäpallo: Emma Körkkö, Kirittäret (Jyväskylä)

Pikaluistelu: Samuli Suomalainen, Helsingin Luistinkiitäjät

Potkunyrkkeily: Jenna Puurunen, Järvenpään Kehäkarhut

Purjehdus: Oskari Muhonen, Espoon Pursiseura

Pyöräily: Jaakko Hänninen, AG2R La Mondiale (Ranska)/TWD-Länken (Lahti)

Pyöräsuunnistus: Andre Haga, OK Botnia (Kokkola/Kruunupyy)

Pöytätennis: Benedek Oláh, Seinäjoen Sisu ja Jura Morez (Ranska)

Ratsastus: Henri Ruoste, Turun Seudun Ratsastajat

Raviurheilu: Santtu Raitala

Ringette: Anne Pohjola, Lapinlahden Luistin -89

Rugby: Kalle Välimäki, Sumner Rugby Club (Uusi-Seelanti)

Salibandy: Sami Johansson, Classic (Tampere)

Soutu: Eeva Karppinen, Nesteen Soutajat (Turku)

Squash: Emilia Soini, Espoo Squash Rackets Club

Sulkapallo: Nella Nyqvist, Helsingfors Badminton Club

Suunnistus: Olli Ojanaho, Helsingin Suunnistajat

Taekwondo: Johanna Nukari, Espoo Hwarang Team

Taitoluistelu: Emmi Peltonen, Etelä-Vantaan Taitoluistelijat

Tanssiurheilu: Gleb Bannikov ja Ada Varstala, Tanssiklubi Master (Helsinki)

Tennis: Emil Ruusuvuori, HVS-Tennis (Helsinki)

Thainyrkkeily: Surachai Sosom, Combat Academy of Finland (Helsinki)

Tikkaurheilu: Jasmin Suomalainen, Ilmajoen Tikkakerho

Triathlon: Henrik Goesch, Turun Urheiluliitto

Uinti: Ida Hulkko, TaTU Tampere

Vapaaottelu: Makwan Amirkhani

Voimanosto: Leena Vatanen, Kiuruveden Urheilijat

Voimistelu: Joonas Kukkonen, Espoon Telinetaiturit

Yhdistetty hiihto: Ilkka Herola, Puijon Hiihtoseura (Kuopio)

Yleisurheilu: Annimari Korte, Helsingfors IFK