Koronavirustilanne jatkuu rauhallisena Soiten alueella: Ilmaantuvuusluku Suomen pienin – Edellinen tartunta havaittiin Keski-Pohjanmaalla neljä vuorokautta sitten

Soiten alueella ei ole todettu uusia koronavirustartuntoja. Viimeisin positiivinen koronavirustartunta todettiin alueella sunnuntaina. Keski-Pohjanmaan keskussairaalassa ei ole hoidossa tällä hetkellä yhtään koronavirustartunnan saanutta. Kaikkiaan tartuntoja on diagnosoitu 157 Soiten alueella.

Tällä hetkellä Soitessa otetaan noin tuhat koronavirusnäytettä viikossa. Koronaviruksen ilmaantuvuus alueella on Suomen alhaisin tällä hetkellä. Viimeisin ilmaantuvuuslukupäivitys on maanantailta: 7,7 tartuntaa 100 000:ta asukasta kohden.

Soite muistuttaa tiedotteessaan, että on erittäin tärkeää, että rajoituksia ja suosituksia noudatetaan, ettei tilanne pahenisi. Keski-Pohjanmaalla siirryttiin vastikään epidemian perustasolle.

Vaasan sairaanhoitopiirissä sen sijaan on ilmennyt 17 uutta koronavirustartuntaa. Yhteensä niitä on todettu 1 417.

Ilmaantuvuusluku Vaasan sairaanhoitopiirissä on 61 tartuntatapausta 100 000:ta henkilöä kohti piirin alueella. Näytteitä on otettu yhteensä hiukan alle 37 000.

THL:n koronakartalla on yhteensä 18 kuntaa Keskipohjanmaan levikkialueelta. Kartalle on koottu ne kunnat, joissa on todettu vähintään viisi tartuntaa. Tässä tartuntatilanne näiden 18 kunnan osalta, tilanne 14.1.:

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Alavieska 5 tartuntaa (ei muutosta edelliseen päivään verrattuna), Haapavesi 20 (ei muutosta), Kalajoki 8 (ei muutosta), Kannus 5 (ei muutosta), Kaustinen 18 (ei muutosta), Kokkola 50 (ei muutosta), Kruunupyy 42 (ei muutosta), Lestijärvi 7 (ei muutosta), Luoto 43 (ei muutosta), Nivala 27 (ei muutosta), Oulainen 10 (ei muutosta), Pedersöre 48 (ei muutosta), Pietarsaari 91 (ei muutosta), Reisjärvi 12 (ei muutosta), Sievi 23 (ei muutosta), Uusikaarlepyy 39 (ei muutosta), Veteli 5 (ei muutosta), Ylivieska 55 (ei muutosta).

Lue myös:

Kallion henkilöstön koronarokotukset jatkuvat tehostetun palveluasumisen yksiköissä – alueen tartuntatilanne on kääntynyt laskuun

Uimahallit ja kirjastojen lukusalit voidaan jälleen avata Soiten alueella – Sairaanhoitopiiri siirtyy takaisin koronaviruksen perustasolle