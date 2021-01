Suomen toiseksi hankalin lakinippu loppusuoralla

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Maankäyttö- ja rakennuslain jättimäinen uudistus alkaa olla loppusuoralla. Lausuntokierrosta odotetaan tälle keväälle ja tavoite on, että hallituksen esitys uudeksi laiksi valmistuisi tämän vuoden loppuun mennessä.

Tosin on jo kuulunut viestejä, joiden mukaan aikataulu voi venyä, sillä kyseessä on harvinaisen laaja ja monisäikeinen lakipaketti. Lakipakettia kuvaillaan toiseksi hankalimmaksi heti sote-lakien jälkeen.

Lakiuudistusta on valmisteltu parlamentaarisesti ympäristöministeriön vastuulla.

Uudistuksen taustalla on monia tavoitteita.

Rakennusneuvos Anna-Leena Seppälä ympäristöministeriöstä tiivistää paketin tärkeimmäksi uudistukseksi sen, että uuden lain myötä pystytään vastamaan ilmastomuutoksen haasteisiin.

Hiilineutraalin yhteiskunnan lisäksi lailla tavoitellaan luonnon monimuotoisuuden vahvistamista sekä rakentamisen laadun parantamista.

Nykyinen laki on ollut voimassa 20 vuotta. Lakia on moitittu vaikeaselkoiseksi. Sitä on jouduttu moneen kertaan täydentämään. Uudella lailla haetaan entistä parempaa sujuvuutta ja selkeyttä.

Lakinipun odotetaan nousevan yhdeksi kuumaksi teemaksi kevään kuntavaaleissa.

Ovathan kunnat jatkossakin kaavoituksen päätoimijat, jolloin ne vaikuttavat esimerkiksi siihen, miten yritykset sijoittuvat kuntiin.

Perjantaina Elinkeinoelämän keskusliiton, tuottajajärjestö MTK:n ja Rakennusteollisuuden järjestämässä web-seminaarissa paneuduttiin siihen, onko elinkeinoelämän ääni saatu kuulumaan riittävän hyvin uuden lain sisällössä.

Uudistuksen punainen lanka on yksinkertaistaminen. Järjestöjen mukaan on pidettävä huoli siitä, että näin myös toteutuu.

EK:n mukaan uudistuksessa on tärkeää se, että poistetaan turhat viiveet kaavoituksesta ja helpotetaan kaavoituksen sekä rakentamisen käynnistymistä.

– Lakiin on esitetty lisättäväksi kaava-aloiteoikeus ja mahdollisuus tehdä kaavaehdotuksia. Ne ovat keskeisiä ja kannatettavia uudistuksia, jotka vauhdittaisivat osaltaan kaavoitusta, järjestön kaavoituksesta vastaava, johtava asiantuntija SatuRäsänen linjaa.

Uudistukset edistäisivät Räsäsen mielestä samalla kaupunkikehitystä ja tärkeää ilmaston muutoksen hillintää, kun täydennysrakentaminen ja uusiutuvan sekä vähähiilisen energiantuotannon hankkeet saavat vauhtia.

Suurimmissa kasvukeskuksissa myös tonttimaan niukkuus vaikeuttaa asuntohankkeiden käynnistymistä.

– Kuntien mahdollisuudet panostaa kaavoitukseen vaihtelevat suuresti. Suomessa on yli sata alle 6 000 asukkaan kuntaa, joissa ei tarvitse olla pätevää kaavoitusta. Yritykset tuovat kuntakaavoitukseen oman resurssinsa käyttöön.

Maanomistajien aloitteilla saataisiin uusia ja täydennysrakennettavia alueita liikkeelle ja edistettäisiin näin muitakin teollisuushankkeita.

Räsänen huomauttaa myös, että ehdotukset lisäisivät kaavoituksen avoimuutta ja läpinäkyvyyttä.

Tuottajajärjestö pyrkii siihen, että omistusoikeutta ja korvaustasoja maanomistajalle viedään nykyistä suotuisampaan suuntaan.

– Maanomistajat kokevat voimattomuutta kaavoituksessa, tai he pelkäävät sekavuutta ja lisäbyrokratiaa tavallisille metsänomistajille ja viljelijöille, järjestön lakimies Leena Kristeri sanoo.

Hänen mukaansa sääntelyä on kehitettävä niin, että poistetaan turhat viiveet kaavoituksesta ja helpotetaan rakentamisen käynnistymistä.

Erityisesti maataloustuottajia ja metsätilallisia pelottaa mukana oleva viherrakenteen verkosto. Mitä se tarkoittaa uudessa laissa? Laajassa seminaarissa tähän ei saatu yksiselitteistä määritelmää.

Tähän on elinkeinoelämä vaatinutkin lisäselvityksiä. On tiedettävä, mitä verkoston alueella voi tehdä, ja mitä ei.

Lakia on kuvailtu myös kaksijakoiseksi. Pitäähän sen palvella sekä rakentamisen ammattilaisia että tavallisia maaomistajia. Maanomistajat korostavat, että heidän oikeuksista on pidettävä kiinni.

Rakennusteollisuuden elinkeinoasioista vastaava johtaja Anu Kärkkäinen ottaa esille yhteistyön.

– Jos kunnat antavat esimerkiksi rakennusliikkeille mahdollisuuden valmistella kaavaa, niin sillä saadaan aikaan myös lisäresursseja kaavoitukseen. Meillä on jo esimerkkejä. Kuntien ja rakennusliikkeiden yhteistyössä on toteutettu täydennysrakentamista, jossa asuntoja on rakennettu valmiiden palvelujen ja liikenneyhteyksien varrelle.