Keskiviikon vastainen yö on ollut selkeä ja poutainen Keski-Pohjanmaalla sekä Pohjois-Pohjanmaan eteläosassa. Varsinkin yöllä ja aamulla pakkanen on ollut monin paikoin kireää. Paikoitelle mittari on laskenut -30 asteeseen.

Rannikolla pakkasta oli aamulla reilut parikymmentä asetta ja sisämaassa puolikymmentä astetta enemmän. Tuuli vaikuttaa siihen, että pakkanen tuntuu purevammalta mitä mittari näyttä.

Pakkanen on kiristynyt vielä monin paikoin aamun aikana, mutta auringon nousun jälkeen mittarilukema nousee yleisesti -15 asteen tietämiin. Päivä on pääosin aurinkoinen, mutta iltapäivällä taivaalle alkaa kertyä pilviä, joten torstain vastaisena yönä ei päästä enää samoihin lukemiin kuin viime yönä.

Loppuviikosta sää lämpenee selkeästi ja perjantaina alkava lumisade kestää sunnuntaihin saakka. Paikoitellen lunta tulee runsaastikin.