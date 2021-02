Jaroon siirtyvä Patrick Byskata: "Minulla se on aina ollut niin, että menestystä lähdetään hakemaan ja toivon, että kaikki Pietarsaaressa ovat sen tavoitteen takana. Nousu on minulle ainoa tavoite."

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Jalkapallon Ykkösen FF Jaro saa riveihinsä paljon kokemusta, kun Patrick Byskata saapuu vahvistamaan punapaitoja.

30-vuotias Byskata edustaa nyt kolmatta kertaa FF Jaroa, sillä Byskata pelasi Jarossa Veikkausliigaa kausilla 2011 sekä 2014. Byskatalla on Veikkausliigasta kokemusta yhteensä 122 ottelun verran ja hänellä on tilillään myös kolme liigamaalia. Edellisen kerran Byskata pelasi Veikkausliigaa kaudella 2019 KPV:n riveissä. Ykkösessä Byskata on pelannut 52 ottelua, joissa hän on tehnyt kaksi maalia.

Suomen lisäksi Byskata on pelannut urallaan kahteen otteeseen myös Norjassa. Kaudet 2016–2017 Byskata pelasi Bryne FK:n riveissä ja viime kaudella Brattvag IL:n riveissä. Viime kaudesta muodostui Byskatalle vaikea monien vaiheiden jälkeen.

– Viime kausi oli todella hankala monellakin tavalla. Lähdimme tyttöystävän kanssa Norjaan ja pelasin siellä kolmannella tasolla. Tyttöystävälläni oli sovittu työpaikka valmiiksi, mutta koronan tultua kaikki peruuntui ja se oli hankala tilanne. Talvella harjoittelimme hyvin ja olin erinomaisessa kunnossa. Olimme harjoitelleet yhtä pelitapaa, mutta kun se ei kauden alussa lähtenyt toimimaan, vaihtoi valmentaja pelitapaa ja se koitui kohtalokseni, enkä saanut enää paljon peliaikaa. Päädyimme lopulta purkamaan sopimuksen ja lähdimme Suomeen. Kysyin silloin syksyllä jos KPV olisi halunut tehdä sopimuksen, mutta se ei sillä kertaa onnistunut ja syksyn vain harjoittelin, Byskata kertoo Jaron tiedotteessa.

Byskata solmi nyt siis kolmannen kerran urallaan sopimuksen Jaron kanssa ja hän kertoo paluun Pietarsaareen olevan mieluisa.

– Pidän futiskulttuurista, joka Pietarsaaressa on. Sehän on täysin futiskaupunki. Talvella olen saanut harjoitella hyvin KPV Akatemian kanssa ja siitä täytyy antaa kiitos heille. Soitin itse Jimmy Warghille ja kyselin onko tarvetta pelaajille, millaiset tavoitteet täällä on ja niin edelleen. Juteltiin Jimmyn kanssa ja hän oli kiinnostunut palveluksistani, Byskata taustoittaa sopimuksen syntymistä.

Byskata on pelannut urallaan eniten otteluita puolustavana keskikenttäpelaajana, mutta hän pystyy pelaamaan myös keskuspuolustajana sekä laitapuolustajana.

– Kun tulin ensimmäisen kerran Jaroon, pelasin oikeana pakkina. Toisella kerralla Jarossa oli toppari, mutta muuten olen yleensä pelannut keskikentän pohjalla. Emme ole nyt sopineet, mihin rooliin tulen, mutta näen että olen johtava pelaaja. Sen näkee sitte, mitä Jimmy on suunnitellut, onko se rooli keskikentällä vai topparina.

Byskata täsmentää tulleensa Jaroon voittamaan.

– Aina lähdetään tavoittelemaan nousua ja voittamista. Minulla se on aina ollut niin, että menestystä lähdetään hakemaan ja toivon, että kaikki Pietarsaaressa ovat sen tavoitteen takana. Nousu on minulle ainoa tavoite, Byskata päättää.

Byskata liittyy joukkueeseen tämän viikon lopulla ja hänen sopimuksensa kattaa kauden 2021.