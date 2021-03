Kalajoen kirkko otetaan käyttöön juhlallisesti piispanmessulla viikon päästä sunnuntaina

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Piispa Jukka Keskitalo toimittaa Kalajoen kirkon uudelleen käyttöönoton sunnuntaina 14. maaliskuuta. Käyttöönottojuhlassa kirkko pyhitetään uudelleen jumalanpalveluskäyttöön.

Koronarajoitusten takia juhlajumalanpalveluksessa ovat läsnä vain sen toimittajat, ja tilaisuutta pääsee seuraamaan radion ja netin kautta.

Kalajoen kirkon remontissa näyttävin osa on ulkokatteen vaihtaminen kuparipeltikatteeseen. Lisäksi on kunnostettu ikkunat ja lasimaalaukset sekä vaihdettu ulkoseinän tiiliä.

Peruskorjauksen yhteydessä on uudistettu myös viemäriputket ja kirkon pihan salaojitus, kirkkoon on myös asennettu uusi sprinklerijärjestelmä. Kirkon perälle on rakennettu monitoimitila, jota voidaan käyttää esimerkiksi pienryhmien kokoontumisiin.

KirkkoherraKari Lauri iloitsee piispanmessusta ja odottaa jo kovasti sitä aikaa, jolloin koronarajoitusten jälkeen päästään viettämään seurakuntalaisten kanssa jumalanpalveluksia.

– Takana on mittava peruskorjaus, kokonaisuudessaan viiden vuoden projekti. Kirkkoa on peruskorjattu kolmena vuotena, ja se on ollut poissa käytöstä pidempiä aikoja vuosina 2019 ja 2020. Olemme tehneet tämän peruskorjauksen tuleviakin sukupolvia ajatellen, kirkkoherra Kari Lauri muistuttaa.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Vaikka kirkon korjaaminen on aina kallis investointi, pitää piispa Jukka Keskitalo kulttuurihistoriallisesti merkittävien rakennusten kunnostamista välttämättömänä.

– Kunnioitan sitä työtä, mitä sukupolvet ennen meitä ovat tehneet. He rakensivat meille kirkon ja seuraavat polvet ovat pitäneet siitä huolta. Meidän velvollisuutemme on huolehtia, että myös lapsillamme on kirkko, jossa heidän vanhempiensa ja isovanhempiensa juuret ovat, piispa Keskitalo sanoo.

Piispa Keskitalo iloitsee, että pääsee toimittamaan kirkon uudelleen käyttöönoton siitäkin huolimatta, ettei seurakunta voi tulla juhlaan fyysisesti paikalle.

– Kirkko on Jumalan huone ja seurakunnan koti. Voimme luottaa siihen, että vielä tulee se aika, että kirkon ovet voidaan avata ja penkit täyttyvät taas ihmisistä. Nyt kirkossa voi viettää elämän tärkeitä hetkiä koronarajoitukset huomioon ottaen, piispa Keskitalo muistuttaa.

Kello 10 alkavan messun jälkeen on kello 14 alkaen mahdollista tulla kirkkoon viettämään ehtoollista. Ehtoolliselle ilmoittaudutaan puhelimitse kirkkoherranvirastoon etukäteen, jolloin saa kuulla myös tarkemman ajan, jolloin ehtoolliselle pääsee.

Näin seurakunta huolehtii siitä, että tilassa on korkeintaan kuusi henkilöä kerrallaan. Turvaväleistä ja hygieniasta huolehditaan ja ehtoollisella voi käydä yksitellen.

Piispaa avustaa jumalanpalveluksessa kirkkoherra Kari Lauri, kanttorit ja seurakunnan projektikuoro.

PaikallisTVstriimaa juhlan. Lähetys on lähetys on nähtävillä osoitteessa: https://paikallistv.fi/kalajoenseurakunta/. Nettikirkko kuuluu Keski-Pohjanmaan nettiradiosta sekä Kalajoen kirkonkylällä taajuudella 95,0 MHz.