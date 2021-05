Keskipohjanmaan TV-viikon valinta: Entinen lapsidekkari kasvukivun kyynelissä

★ ★ ★ ★

The Kid Detective. Ohjaus Evan Morgan, 2020 Blockbuster, Rakuten TV, Viaplay, Google Play, SF Anytime

The Kid Detective kertoo kolmekymppisestä yksityisetsivästä. Poikasena rikoksia selvitellyt ja sankariksi kohonnut Abe Applebaum (Adam Brody) ei pääse irti menneestä. Ikätoverin katoaminen jätti ratkaisemattomana mysteerinä pysyvän trauman. Aikuisena dekkarin ura takkuaa.

Eleetöntä, mutta hillitöntä komediaa viljelevä The Kid Detective on kuin parodiaversio toisesta omintakeisesta kaupunkimysteeristä Under the Silver Lake (2018). Pohjalla on yllättävää vakavuutta. Kuin tarina pidättelisi kasvukipujen kyyneliä viimeiselle minuutilleen.