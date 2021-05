Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Eurooppa tarvitsee elvytystä – EU:ta ja rahanjakoa saa arvostella, mutta Suomen vaikutusvaltaa ei kannata hukata

Suomen eduskunnan on tarkoitus ryhtyä käsittelemään EU:n elvytyspakettia tiistaina. Keskustella saa ja myös EU:ta saa arvostella.

Suomessa pakettia on vastustettu opposition suulla. Ongelmana on pidetty sitä, että maa olisi paketissa nettomaksaja saaden tukijärjestelystä vähemmän kuin se sinne antaa. 750 miljardia on niin iso raha, että normikansalainen ei pysty koko summaa edes tajuamaan.

Hallituspuolueissa ollaan sitä mieltä, että talouselvytys hyödyttää Suomen vientivetoista taloutta ja maksaa pidemmällä aikavälillä itsensä takaisin. Monissa Euroopan maissa innokkuutta elvyttämiseen löytyy siksi, että ollaan huolissaan esimerkiksi Yhdysvaltain voimakkaasta elvyttämisestä. Nyt Euroopassa halutaan panostaa koronan kurittamaan talouteen ja saada aikaan kasvua. Halutaan muun muassa työllisyystoimia, ilmastotoimia ja tukea digitalisoitumiseen.

Jokaisen maan on hyväksyttävä paketti erikseen. Yksikin hylkäys voi periaatteessa kaataa koko EU:n elvytyspaketin. Suomessa sen kohtalo sai uusia jännitteitä perustuslakivaliokunnan linjattua, että läpimenoon vaaditaan kahden kolmasosan enemmistö eduskunnassa. Se tarkoittaa, että hallitus tarvitsee tukea myös oppositiosta. Kokoomuksessa onkin ratkaisua kierrelty ja kaarreltu. Yhtä tyhjän kanssa oli kokoomuksen ajatus siitä, että se äänestäisi tyhjää.

Olisi jokseenkin noloa, jos koko elpymisrahan saaminen käyttöön viivästyisi Suomen takia. Elpymisrahan tehokkuuteen se epäilemättä vaikuttaisi, vaikka ihmeen kaupalla homma onnistuisikin ilman Suomea. EU-jäsenmaat hyväksyivät paketin yksimielisesti joulukuun neuvostossa. Ilman muuta lähtökohtana oli, että enemmistöhallitukset saavat paketin läpi myös kotimaissaan. Suomen arvovalta kärsisi ja se voisi vaikuttaa myös tuleviin päätöksiin.

Elinkeinoelämän vaikuttajat ovat vedonneet elpymisrahoituksen puolesta. Myös kokoomus on pyörtänyt aiempaa kantaansa ja sanoo, että kansanedustajilla on vapaat kädet tämän viikon äänestyksessä. Puheenjohtaja Petteri Orpo ilmoitti vihdoin lauantaina äänestävänsä paketin puolesta. Oli jo korkea aika ilmoittaa tästä ratkaisusta.