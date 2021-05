Rauman Lukon pitkä odotus palkittiin – Mestaruus oli ansaittu, kirjoittaa kolumnissaan Juha Savela

Tähän päivään asti vuosi 1963 on ollut hyvä vuosi Rauman Lukolle ja erityisesti sen kannattajille. Nyt se saa seurakseen vuoden 2021, kun Lukko vei jääkiekon liigamestaruuden. Vihdoinkin, sanovat varmasti Lukon kannattajat. 58 vuotta on pitkä aika.

Siispä onnittelut täältäkin uskolliselle Lukko-fanille, emeritus päätoimittaja Lassi Jaakkolalle sinne Rauman kupeeseen. Mestaruussauna varmaan lämpiää Verkkokarin suunnalla. Ottaa varovasti sitten ja muistaa turvavälit, kasvomaskin ja käsidesin :-)

Asiaan. Lukko oli tällä poikkeuksellisella kaudella ansaittu mestari. Se oli Suomen paras jääkiekkojoukkue: hyvin koottu, roolitettu ja valmennettu joukkue. Merkit oli nähtävissä jo runkosarjassa ja pudotuspeleissäkin se jyräsi tylysti muut tieltään. Kuvaavaa oli, että pleijareissakin Lukko pystyi tappiopelin jälkeen lyömään pöytään esityksen, joka ei jättänyt selityksille sijaa. Toisti tempun myös ratkaisupelissä, kun TPS kiri vielä kerran rinnalle.

Ei kahta sanaa. Paras voitti.

Iso tunnustus myös TPS:lle hienosta kaudesta. Hopea kirkastuu myöhemmin. Harmi vain, että valmentaja Raimo Helmiselle meriitti toi passituksen työttömien koutsien jonoon. Jääkiekko ei ole aina oikeudenmukaista, se on peliä.

Lukon mestaruus oli määrätietoisen työn tulos, jota haettiin viimeiset neljä vuotta valmentaja Pekka Virran johdolla. Virta itse joutui talvella vaikean ja pitkän sairaalajakson vaatineen koronataudin kouriin. Inhimillisesti katsoen oli hienoa, että valmentaja pääsi pelaajien kanssa kokemaan projektin urheilullisen huipentuman.

Korona seurauksineen koetteli tällä kaudella kovalla kädellä myös liigayhteisöä, mutta Rauman Lukon selkänoja oli ja on tässä suhteessa monia muita seuroja vahvempi. Rauman Lukko Oy on osa Contineo -konserniyhtiötä, joka toimii mm. kiinteistö- ja siivouspalvelujen alalla. Suurelle yleisölle tutumpi RTK-palvelu on myös osa konsernia. Eli jos hiukan mutkia oiotaan ja kärjistetään, Lukolla ei ole taloushuolia niin kauan kuin Suomessa riittää siivottavaa.

Aikaisemmin tämä oli heijastunut Lukon toimintaan myös siten, että rahaa oli varaa roiskia pelaajamarkkinoilla mutu-tuntumalla. Pelaajia tuli Raumalle hakemaan helppoa rahaa. Suunta muuttui, kun ex-pelaaja Kalle Sahlstedt palasi vuonna 2018 Raumalle Lukon urheilujohtajaksi ja Virran aisapariksi. Tänä päivänä Lukko on seura, johon pelaajat tulevat kehittymään ja menestymään. Vaikka Virta lähtee nyt mestarina SaiPaan, Lukon seuraavaan mestaruuteen menee vähemmän kuin 58 vuotta. Saa ottaa talteen.

