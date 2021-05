Näköislehti tarjoaa myös videoita – Tänään ja helatorstain jälkeisenä perjantaina kannattaa tutustua digipalveluun

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Keskipohjanmaa ilmestyy helatorstain jälkeisenä päivänä eli huomenna perjantaina digitaalisena näköislehtenä. Se tarkoittaa sitä, että Keskipohjanmaa on samanlainen kuin muinakin päivinä, mutta lehteä ei ole painettu paperille tai jaettu postilaatikoihin. Näköislehti kuuluu kaikille tilaajille, joten näköislehteä on mahdollista kokeilla jokaisen teistä.

Mikä sitten on näköislehti? Periaatteessa se on ihan täsmälleen samanlainen kuin saman päivän paperinen sanomalehti, vain paperi puuttuu. Vaikka kyse onkin juhlapyhän jälkeisestä lehdestä, kerrotaan siinä tiivistetysti tuoreimmat tiedot maakunnan, valtakunnan ja ulkomaiden tapahtumista.

Keskipohjanmaan näköislehdessä on yhä useammin muitakin elementtejä kuin niitä, jotka ovat tavallisessa lehdessä. Esimerkiksi perjantain lehdessä on useita erilaisia videoita, joista yhdessä on kolumni videokuvatussa muodossa ja pääkirjoitus toisella videolla. Tunnelmat KPV:n torstain pelistä tarjotaan tekstin ja valokuvien lisäksi myös videolla.

Videot voivat olla joskus lyhyitäkin, mutta niiden avulla pystyy mahdollisesti aistimaan sellaisia tunnelmia, joita muuten ei ole niin helppo välittää. Keskiviikkona nähtiin suora lähetys Soiten tiedotustilaisuudesta Keskipohjanmaan verkossa. Tilaisuuden antia on nähtävissä digitaalisessa näköislehdessä tänään torstaina sivulla 2. Kannattaa käydä kokeilemassa.

Nämä ovat joitakin esimerkkejä nykyisistä ja tulevista kehitysaskeleista. Jo tähän asti on Keskipohjanmaassa julkaistu podcastina ääniuutisia. Sellaiset on kuunneltavissa myös tänään Keskipohjanmaan etusivun yläosasta. Tietysti siellä näköislehdessä.Jonain päivänä tuomme näköislehteen myös tehtäviä ja taustaääniä.

Miksi Keskipohjanmaassa kehitetään näköislehteä? Osa ihmisistä on siirtynyt digimaailmaan jo luonnostaan, mutta moni haluaa pitää rinnakkain kaksi tai kolmekin vaihtoehtoa: paperisen sanomalehden, näköislehden ja muut digipalvelut. Erilaisissa elämäntilanteissa ne palvelevat ja täydentävät toisiaan.