Poliisi pyytää yleisövihjeitä vaivaisukkoihin kohdistetusta ilkivallasta.

Pohjanmaan poliisi on vastaanottanut useita ilmoituksia varkauksista tai varkauden yrityksistä, jotka ovat kohdistuneet kirkkojen vaivaisukkoihin. Poliisi kertoo, että vaivaisukkoihin on murtauduttu, niitä on vahingoitettu tai varastettu kahdeksalla kirkolla.

Ilkivaltaa kohdanneiden ukkojen joukossa on myös Kaustisen vaivaisukko. Kaustisen tapulin seinässä olevaan ukkoon on valvontakameroiden perusteella murtauduttu aamuyöllä 27.5. puoli kahden jälkeen.

– Tapuliin murtauduttiin ja samassa yhteydessä murrettiin vaivaisukon lukko. Tekijät saivat saaliiksi lippaassa olleet kolikot, Kokkolan seurakuntayhtymän kiinteistöpäällikkö Veli-Matti Raappana kertoo.

Kaustisen vaivaisukko pysyi rytäkässä onneksi vahingoittumattomana. Videotallenteet on toimitettu poliisille.

Edellisen kerran Kokkolan seurakuntayhtymän alueella vaivaisukko on joutunut varkauden kohteeksi viime kesänä, kun Kaarlelan kirkon vaivaisukon viereinen lipas murrettiin seinästä irti.

– Kovin yleisiä nämä eivät ole. Onneksi kirkon omaisuus saa olla aika rauhassa, Raappana sanoo.

Pohjanmaan poliisin mukaan Kaustisen lisäksi vaivaisukoille on tehty toukokuun aikana ilkivaltaa seitsemän muunkin kirkon luona. Ilmoituksia on kirjattu seuraavasti: 16.–18.5. Isokyrön Orisbergin kirkko, 23.5.–26.5. Seinäjoen kirkko, 25.–26.5. Vöyrin kirkko ja Vöyrin Maksamaan kirkko, 25.–27.5. Närpiön Pirttikylän kirkko, 26.–27.5. Lappajärven kirkko ja Kauhavan Kortesjärven kirkko.

Poliisi pyytää yleisövihjeitä varkausiin liittyen sähköpostitse osoitteeseen vihjeet.pohjanmaa@poliisi.fi tai puhelimitse numeroon 0295 415 501.