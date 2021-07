Haapajärvellä ja Pyhäjärvellä uusia koronavirustartuntoja – Koko maassa viikoittainen tapausmäärä on nelinkertaistunut kesäkuun puolivälin jälkeen

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos raportoi torstaina 404:stä uudesta koronavirustartunnasta. Mukana olivat uudet tartunnat Haapajärveltä ja Pyhäjärveltä. Ylivieskassa on todettu reilun viikon sisään neljä uutta koronavirustartuntaa. Viimeisin nousi THL:n tilastoihin keskiviikkona.

Suomessa koronavirustartuntojen kokonaismäärä on nyt epidemian alusta laskettuna 101 630.

THL tiedotti torstaina, että uusien koronatapausten määrä on ollut kasvussa viimeiset neljä viikkoa. Viikolla 28 (12.-18.7.) uusia tapauksia todettiin yhteensä 2 210.

– Viikoittainen tapausmäärä on nelinkertaistunut ja positiivisten näytteiden osuus on noussut 2,3 prosenttiin kesäkuun puolivälin jälkeen. Rokotuskattavuuden nousun ansiosta vakavien, sairaalahoitoa vaativien tautitapausten määrä ei ole kesän kuluessa noussut suhteessa tartuntojen määrään yhtä nopeasti kuin aiemmin epidemian aikana. Tartuntojen määrän nopeasta lisääntymisestä johtuen epidemian kokonaiskuva on kuitenkin huolestuttava, toteaa THL tiedotteessaan.

– Tartuntoja saadaan tällä hetkellä pääosin kotimaassa, esimerkiksi nuorten aikuisten baari-illoissa ja tapaamisissa. Viikolla 28 todetuista tartunnoista lähes 60 prosenttia todettiin 10–29-vuotiailla, joiden keskuudessa tapaukset painottuivat erityisesti 18–23-vuotiaisiin. Erityisesti nuorten ja nuorten aikuisten tulisikin vähentää tartuntariskiä aiheuttavia sosiaalisia kontakteja ja toisaalta ottaa rokotus heti, kun siihen on mahdollisuus, THL ohjeistaa.