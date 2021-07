TV-viikon valinta: Suuria tunteita valkokankaalla

★★★★★

Juilliardin taideyliopistossa musiikkia opiskellut Constance Towers ei aikonut näyttelijäksi. Samuel Fullerin filmeissä Alaston suudelma (1964) ja Shokkikäytävä (1963) hänen uljas olemuksensa leimautui pysyvästi esimerkiksi rohkeasta, itsenäisestä naisesta. Hän oli Fullerin elokuville kuin Regina Linnanheimo Teuvo Tulion melodraamoille.

Alastomassa suudelmassa prostituoitu yrittää aloittaa uuden elämän hoitamalla vammaisia lapsia ortopedisessa sairaalassa. Menneisyys alkaa vainota, kun poliisi Griff ja miljonääri Grant saavat Kellyn otteeseensa. Samantyyppiset nimet ovat Fullerin tapa pikakirjoittaa naisia kumpikin tahoillaan riistävät miesroolit. Ensimmäisestä Sodankylän vieraasta muistuttaa nimikkokatu vieläkin. Alaston suudelma on Samuel Fullerin mustavalkoinen, restauroitu laajakuvafilmi. Se kuvattiin ajan tapaan akatemiakoossa 1:37, mutta julkaistiin teattereissa kuvasuhteiden 1:66 ja 1:85 välimailla. Rintamareportterina palvelleen amerikkalaisohjaajan ilmaisua on kutsuttu sähkösanomatyyliksi. Halki-poikki-pinoon -keino muistuttaa nykypäivän klikkiotsikoista. Fullerin työssä kuvaaja Stanley ”Räsynukke” Cortezin kanssa (myös Shokkikäytävä) korostuu elokuvan arkkitehtuuri, pelkistettyjen lavastusten tila-avaruus. Yhteistyö muistuttaa Luis Buñuelin ja Gabriel Figueroan 1950-luvun filmeistä. Moni mestariteos on tehty kengännauhabudjetilla. Pikkurahalla on pakkokin kokeilla.

Mustavalkoisuus viestii varhaisten valokuvien, dokumenttien ja tv-uutisten realismia. Valkokankaalla tyylitellyt näyt ovat kuitenkin epätodellisia, arkista surrealismia. Melodraama ei ole virhe, vaan itsetarkoitus. Esimerkkinä lastenlaulun Onko pyöreä maa käyttö ”musavideona”. Fuller toistaa laulua ilkeässä paljastuksessa, kun selviää, mikä prostituution jättäneen Kellyn uusi sulhanen on miehiään. Morsiuspuvun valkoinen viattomuus rinnastuu mustaan murhaan. Kuva ei häviä verkkokalvolta.