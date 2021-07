Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Maahantulorajoituksiin tehtiin höllennyksiä – oliko ajankohta sopiva?

Uudet maahantulorajoitukset tulivat voimaan maanantaina. Tästedes Suomeen voi saapua kaikista maista ilman koronavirustestiä, jos tulija pystyy todistamaan rokottautuneensa täysin tai sairastaneensa koronaviruksen.

Todistus sairastetusta koronaviruksesta hyväksytään, jos tauti on sairastettu puolen vuoden sisällä maahan saapumisesta. Täyden rokotesarjan todistuksessa reunaehtona on, että rokotesarja on annettu hyväksytyillä rokotevalmisteilla. Lisäksi viimeisestä rokotusannoksesta on kulunut vähintään 14 vuorokautta.

Matalan riskin maista Suomeen matkustavilla näitä ehtoja ei ole. Matalan riskin maat on nimetty erikseen. EU-maista ja Schengen-alueelta saa tulla Suomeen vapaasti, joskin ilman rokote- tai tautitodistuksia tulevat testataan.

Kun rokotuskattavuus on globaalisti parantunut, on yhteiskuntia avattu vähitellen eri puolilla maailmaa. Uudet, höllentyneet maahantulorajoitukset ovat osa tätä kehitystä.

Kesän alussa tilanne näyttikin hyvältä. Tartuntamäärät olivat laskussa niin Suomessa kuin muuallakin Euroopassa. Päätös rajojen avaamisesta tehtiin juhannuksen tienoilla. Sittemmin tautitilanne on notkahtanut huonompaan suuntaan lyhyessä ajassa, jos tilannetta arvioidaan tartuntamäärien perusteella.

Korona-aika on opettanut viruksen perimmäisen olemuksen. Virus leviää kontaktien välityksellä. Kun tautitilanne heikkenee monessa maassa, virus leviää herkästi liikuttaessa paikasta toiseen.

Ilman valtakunnan rajojen yli tapahtuvaa liikkumista esimerkiksi virusmuunnokset olisivat kaiken järjen mukaan jääneet muihin maihin. Tämä on tietenkin jälkiviisautta. Toisekseen on myönnettävä, että kupla-ajattelu eli rajat kiinni -mentaliteetti on taloudellisesta vinkkelistä kestämätön.

Silti: olisiko päätös pitänyt perua? Uhkakuvia nimittäin on olemassa. THL:n tutkimusprofessori Hannu Kiviranta arvioi Yle Aamun haastattelussa, että rajojen avaaminen voi lisätä tartuntoja – olkoonkin, että ihmiset ovat rokottautuneet melko hyvin.

Rokotteista viis veisaava, ärhäkkä virusmuunnostulokas voisi tullessaan pahentaa akuutisti tilannetta. Toivottavasti tämä skenaario jää toteutumatta. Kesän vitsaus, deltamuunnos, on näyttänyt voimansa tunnetuin tuloksin.

Tullaan siihen, mihin on tultu jo niin monta kertaa korona-aikana: yksilön vastuullisuuteen. On toimittava terveysturvallisesti ja haluttava toimia terveysturvallisesti. Sekään ei välttämättä riitä – näin voisi puolitoistavuotisten aihetodisteiden pohjalta kyynisesti todeta.

Aika näyttää, oliko aika kypsä nähdyn kaltaiselle lievennykselle. Varsinkin siinä tapauksessa, ettei ollut.

