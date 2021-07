Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Suomalainen viranomaisyhteistyö ja viranomaiset toimivat – KPK:n toimitukset julkaisevat ohjejuttunsa nyt maksutta

Kalajoelta maanantaina alkanut maastopalo on pannut monen ihmisen suunnitelmat uusiksi. Rutikuivassa maastossa ja puiden latvoissa edennyt tulipalo on näyttänyt mahtinsa helteisessä heinäkuussa. Maanantaina kysymys oli ensin ”tavallisesta” kesään kuuluvasta maastopalosta, mutta vaikeat olosuhteet ja tuuli näyttivät, että tilanne on paljon, paljon vaikeampi. Keskiviikkona palo riistäytyi jälleen hallinnasta ja levisi rajoituslinjojen yli. Kun tulipalo leviää nopeasti ja voimakkaasti, se tuntuu myös pelottavalta.

KPK medioiden toimitukset julkaisevat tulipaloon liittyvät, ohjeita sisältävät verkkojuttunsa toistaiseksi maksuttomina alueen asukkaiden ohjeistamiseksi ja auttamiseksi. Tämä linja on toiminut myös koronauutisoinnissa. Silloin, kun Keskipohjanmaan vaikutusalueella tapahtuu sellaisia asioita, joista selviytymiseen tarvitaan ohjeita, on media mukana.

Näin vakavassa maastopalossa puhutaan ihmisten turvallisuudesta ja terveydestä, jopa hengestä. Esimerkiksi tässä tapauksessa tavoitamme verkon, printin ja sosiaalisen median kautta merkittävän osan tämän alueen asukkaista ja voimme osaltamme auttaa normaalin uutisoinnin lisäksi. Muut kuin viranomaisohjeisiin liittyvät jutut ovat normaaliin tapaan tilaajille.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Suomalainen viranomaisyhteistyö toimii pääosin hyvin. Tärkeätä on tiedostaa sekin, että viranomaisyhteistyötä ei ole kaikkialla välttämättä lainkaan. Pelastusviranomaisten lisäksi kunnilla on tärkeä rooli esimerkiksi nyt meneillään olevan palon seurausten hoidossa. Siitä on monia hyviä esimerkkejä kuluneelta vuorokaudelta. Ylivieskassa luvataan majoittaa pelastustoimiin osallistuvia. Kannus on varautunut mahdollisten evakuoitavien majoittamiseen. Myös Kalajoki tiedotti omista toimistaan.

Lisäksi eri pelastuslaitosten välillä autetaan. Esimerkkinä käyköön se, että Etelä-Savosta pelastuslaitos lupasi lähettää toisen Mörkö-sammutuslaitteiston palopaikalle. Erillisverkot Oy toimittaa alueelle siirrettävän Virve-tukiaseman, jotta viranomaisviestintä ei puuroudu tukiasemakapasiteetin vuoksi.

Torstaiaamuna tiedettiin, että palon leviäminen ollaan saatu pysäytettyä yön aikana. Tavoitteena torstaina on pitää yön aikana valmistellut rajoituslinjat. Puuskittainen tuuli muuttaa olosuhteita nopeasti. Kaikki pelastustöihin osallistuneet ovat joutuneet todella koville. Vapaita ja lomia on siirretty ja sen lisäksi sammutustyö on äärimmäisen raskasta sekä vaarallista.

Paloalueen lähellä asuvat ihmiset ovat syystäkin olleet hyvin huolissaan. Kun puhutaan evakuoinnista edes suunnitelman tasolla, jokainen tietää, että leikki on kaukana. Elämän arvaamattomuus näyttäytyy tässäkin tapauksessa.

//Pääkirjoitusta päivitetty klo 14.00//

Pääkirjoitukset ovat Keskipohjanmaan kannanottoja, jotka kuvastavat lehden periaatelinjaa. Kirjoitukset laatii Keskipohjanmaan toimitus. Periaatelinja on luettavissa lehden B-osan päivyrisivulta ja verkkosivulta.