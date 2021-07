Kalajoen kaupungin lisäksi Kannus on varautunut mahdolliseen evakuointiin

Kalajoen kaupunki tiedotti torstaina varautumisesta evakuointeihin Kalajoella maanantaina syttyneen maastopalon johdosta.

Kaupungin valmiushenkilöstö on tehnyt suunnitelman mahdollisen evakuoinnin varalle. Kaupungilla on tarvittaessa valmius majoittaa paloalueella asuvat henkilöt. Myös kriisiapuun on varauduttu, kerrotaan tiedotteessa.

Kaupunki kehuu tiivistä yhteistyötä pelastuslaitoksen kanssa.

– Yhteydenpito pelastuslaitoksen kanssa on toiminut erittäin hyvin. Kiitämme kaikkia sammutustöihin osallistuvia, kommentoi kaupunginjohtaja Jukka Puoskari tiedotteessa.

Pelastusviranomaiset antavat tarvittaessa ohjeet evakuoinneista. Kalajoen kaupungilla mahdollisiin virka-aikaisiin (klo 8-16) kyselyihin vastaa sosiaalityöntekijä Päivi Siironen, puh. 0444691260. Virka-ajan ulkopuolella klo 16 jälkeen pyydetään ottamaan yhteys sosiaalipäivystykseen, puh. 0444793644.

Kannuksen kaupunginjohtaja Jussi Niinistö tiedotti kaupungin Facebook-sivulla mahdollisesta evakuoinnista.

Tiedotteessa todetaan, että tarvittaessa tulen uhatessa asutusta Kannuksessa, pelastusviranomaiset tulevat antamaan ohjeet evakuoinnista. Jos paloalueelta evakuoitavat eivät löydä yösijaa ystäviltä tai sukulaisilta, on Kannuksen kaupungilla tarvittaessa valmius majoittaa heidät.

Kriisi- ja keskusteluapua tarjoaa Soiten sosiaalipäivystys, puh. 06 826 3002.

Kannuksen kaupunki kiittää tiedotteessa eri puolilta Suomea saapunutta pelastushenkilökuntaa. Kaupunki tarjoaa paloalueen läheisyydessä olevan Märsylän koulun sammutustoimien aikaiseksi huoltotukikohdaksi.

// 29.7. kello 13.34 Lisätty tiedon Kannuksen osalta.