Kino-Keskipohjanmaan filmi- ja tv-makasiini ajan hermolla – Käsittelyssä muun muassa uusi Maria Kallio -sarja

Elokuvan ja television makasiini Kino-Keskipohjanmaa verkossa ja digilehdessä ottaa videoblogissaan käsittelyyn tuoreimmat uutuudet.

C More on päivittänyt rikospoliisi Maria Kallion uudeksi tv-sarjaksi. Kymmenosaisissa murhatutkimuksissa Elena Leeve perii poliisin manttelin Minna Haapkylältä, joka luotsasi edellisen Leena Lehtolaisen romaaneista tehdyn sarjan menestykseksi.

Benedict Cumberbatch muuttuu kauppamatkustajasta 1960-luvun vakoojaksi elokuvateatterien Kuriiri-jännärissä. Taitava näyttelijä joutui myös fyysiseen rääkkiin laihduttaessaan tosikertomuksen vankilakohtauksiin.

Eräs vuoden parhaista katsojakokemuksista, Kelly Reichardtin ohjaama First Cow, nähdään Suomessa vain vuokraleffana. Arvostettu ja palkittu Reichardt tekee hiljaisia, maanläheisiä elokuvia, joissa luonto ja ihmisluonto kukkivat.

Sokerina pohjalla makeilee suomipoika Niko Terho suoratoiston romanttisessa komediassa The Thing About Harry. Mainio nimirooli amerikkalaisessa tv-elokuvassa kelpaisi debyytiksi kenelle tahansa uraansa aloittelevalle nuorelle näyttelijälle.