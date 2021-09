Hannu Björkbacka/Tiina Ruotsala

Kino-Keskipohjanmaa keskittyy käynnistyneisiin Kokkolan Kinojuhliin. Poimintoina mukana ovat Seidi Haarlan videotervehdyksen lisäksi keskipohjalaisfestivaalin elokuvat Gagarine – Kiertoradalla, sotaklassikko Tule ja katso sekä kokkolalaiskaitafilmi 51 vuoden takaa, ”Nuopparin” nuorten vuonna 1970 Harrinniemessä kuvaama lyhytelokuva Olio.

Kotikatsomoakin muistetaan. Vlogin juontaja Hannu Björkbacka pukeutuu säkkiin ja pahoittelee, ettei heti huomannut HBO Nordicin sarjan The White Lotus poikkeuksellista neroutta.

Cannes-menestyksen huumassa keskipohjalaisten oma elokuvafestivaali myi loppuun monet näytökset alta aikayksikön. Bio Rexin kakkossaliin otetaan vain kaksikymmentä katsojaa, joten sen tarjonta oli ensimmäisenä täynnä. Neljättä kertaa järjestettävä Kokkolan Kinojuhlat onnistui kuitenkin lyhyellä varoitusajalla lisäämään joitakin esityksiä ohjelmistoon, vieläpä sataneljäpaikkaiseen ykkössaliin. Myöhäinenkin voi näin päästä nauttimaan festivaalitunnelmasta elokuvajuhlan käynnistyessä tänään torstaina.

Suurin festivaalisuosikki on luonnollisesti Cannesissa häikäissyt Juho Kuosmasen Hytti nro 6, jonka ennakkoesityksiä nähdään peräti neljässä eri paikassa eli Työväentalolla, Bio Rexissä, Snellman-salissa sekä Ykspihlajan Toimitalolla. Ensimmäiset torstain esitykset on porrastettu siten, että ohjaaja ehtii tervehtimään katsojia jokaiseen esitykseen. Sanomattakin selvää on, että tämän elokuvan näytökset myytiin ennätysajassa loppuun kun väki istui sormi liipaisimella ympäri Suomea ja osin ulkomaillakin varaamassa lippuja.

Elokuvahan on saanut innoituksensa kirjailija ja kuvataiteilija Rosa Liksomin samannimisestä romaanista, joka voitti vuonna 2011 Finlandia-palkinnon. Liksom on tulossa juhlille jo torstaina, ja hänet voi bongata ensimmäisen kerran ennen Snellman-salissa nähtävää Hytti nro 6:n ennakkoesitystä. Tunnin kestävässä introssa ovat mukana Liksom ja Kuosmanen. Heidät tapaa vielä Työväentalon illassa elokuvaesityksen jälkeen.

Perjantaina Liksomia ja Kuosmasta pääsee kuuntelemaan Kahvila Sahassa, jossa Yle Puheen Kirja vs. Leffa -sarjan toimittaja Jarmo Laitaneva haastattelee heitä.

Viikko sitten Rosa Liksom nähtiin Ylen suositussa Puoli seitsemän -asiaohjelmassa, jossa kirjailija hehkutti estoitta niin itse elokuvaa kuin sen tekijöitä. Liksom kertoi hypänneensä purjeveneestä vaatteet päällä mereen silkasta riemusta kuultuaan elokuvan voittanen Grand Prix’n ja olevansa edelleen "aivan sairaan innoissaan" elokuvasta.

– Tekijät ovat siirtäneet kirjan asenteen, energian ja osan teemoista valkokankaalle niin upealla tavalla, että kun olin Cannesissa ensi-illassa, niin kyllä itkin kun leffa loppui, hän selvitti television suorassa lähetyksessä.

Rosa Liksom kertoi myös matkaavansa Kokkolan Kinojuhlille ja odottavansa iloista jälleennäkemistä, sillä Cannesissa hän asui Aamu-tuotantoyhtiön tiimin kanssa samassa huvilassa.

– Meitä nukkui yhdessä huoneessa viisi ihmistä. Minäkin makuupussissa lattialla. Mitä ihania tyyppejä! Mikä jengi!

Pelkän kuutosen hytin ansiota festivaalin menestys ei kuitenkaan ole, sillä jo viime syksynä väkeä oli tulossa enemmän kuin juhlat saattoivat ottaa vastaan. Korona riehui, rokotetta ei ollut vielä saatavilla ja tilanne oli hyvin epävakaa. Kokkolalaiset joutuivat esittämään pyynnön maakunnan ulkopuolelle, ettei juhlille tultaisi kauempaa. Mutta pidot sen kuin paranevat ja juhlien ainutlaatuisesta ilmapiiristä pääsevät jälleen nauttimaan muutkin kuin keskipohjalaiset.

Festivaalijohtaja Juho Kuosmasen oman Hytti nro 6:n ohella tuorein lisänäytöksen saanut on ranskalainen Gagarine – Kiertoradalla (2020). Fanny Liatardin ja Jérémy Trouilh’n ohjaama filmi kertoo nuorukaisesta, joka haluaa säilyttää purku-uhan alla olevan rakennuskompleksin, sillä se on hänen ja kavereiden koti. Festivaalin Kosmos-teemaan viittaa todellisen rakennuskohteen nimi Gagarine. Youri-poika kuvittelee asuinpaikkaansa suureksi avaruusalukseksi. Ranskalaisfilmi esitettiin Suomessa ennakkoensi-illassa jo keskiviikkona Kokkolan elokuvakerho Cinemassa. Perjantai-illan festarinäytökseen Juho Kuosmanen on saanut ohjaajaparin videotervehdyksen.

Klassikoista tärkeimpänä mainittakoon Elem Klimovin Tule ja katso (1985). Neuvostoajan kriittinen sotakuvaus seuraa partisaanipojan silmin Valko-Venäjän kärsimyksiä natsimiehityksen alla. Isolta kankaalta on mahdollisuus päästä katsomaan myös Andrei Tarkovskin ajatuksenvirtamainen, omaelämäkerrallinen kärkityö Peili (1975). Lisäesitysten vastine klassikoille on 1980-luvun venäläisestä rokkinuorisosta kertova Kirill Serebrennikovin Kesä (2018), joka on järjestäjien viime hetken suositus.

Kosmos-teemaan istuu hienosti Ruotsin Guldbagge-voittaja Aniara, jonka ovat ohjanneet Pella Kagerman ja Hugo Lilja. Nimestäkin voi päätellä, että avaruusmatka perustuu Nobel-kirjailija Harry Martinsonin samannimiseen, runomuotoiseen tieteiskertomukseen.

Kinojuhlat on paljon muutakin kuin elokuvaesityksiä. Festivaali tuo kaupunkiin alan tekijöitä, ohjaajia ja näyttelijöitä. Itse kosmokseen johdattaa perjantai-iltapäivänä Kokkolan Työväentalolla Ursan tähtiopas Jonna Rintamäki. Samassa paikassa Guled & Nasran pääosanesittäjä Omar Abdi kertoo elokuvasta lauantaina ja päätöspäivänä sunnuntaina kirjailija-toimittaja Anu Silfverberg ja Kuosmanen keskustelevat kirjan Sinut on nähty pohjalta elokuvan katseesta.