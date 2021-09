Jukka Aniaksen kolumni: Huume kuin huume?

Kannabiksen laillistamista en kannata. Jos tämä kanta ei tule tällä selväksi, niin vastuu jää lukijalle.

Sitten varsinaiseen asiaan. Kai huumepolitiikastakin voisi koettaa keskustella asiallisesti maassa, jossa esimerkiksi maastohiihtomenestyksen merkittävänä voiteluaineena käytettiin vuosikymmeniä Pervitin-nimistä ainetta.

Kyse oli saksalaisten kehittämästä metamfetamiinivalmisteesta, josta kaikki lajin ytimessä olleet hyvin tiesivät. Sodassa umpiväsyneet kaukopartiomiehet saivat pervitiinistä maksimaalisen buustin. Tieto ”höökipillerien” tehosta siirtyi rintamalta kilpaladuille.

Sitä myöten siivet saivat selkäänsä sinivalkoiset lylynlykkijät Salpausselällä ja Holmenkollenilla. He siis käyttivät huumausainetta. Kirjoitetaan tämäkin asia nyt täysin auki.

Kannabiksen laillistamista en kannata.

Mitä sodanjälkeisen ajan pervitiinillä on tekemistä kannabiksen, sen käytön dekriminalisoinnin tai myynnin sallimisen kanssa?

Eipä oikeastaan mitään. Ainoastaan se, että kyse todellakin on huumausaineista. Niiden välillehän Suomessa ei ole totuttu tekemään eroa. Huume kuin huume. Marihuana on huume siinä kuin heroiinikin. Keskikalja alkoholijuoma siinä kuin pirtukin.

Ongelmallista toki on tehdä ero mietojen ja kovien huumeiden välillä. Se ei silti tarkoita, etteikö eroja olisi. On älyllistä epärehellisyyttä kiistää tämä itsestäänselvyys. Mihin vedetään raja?, on kysymys, johon ei Pohjois-Hakalahdesta löydy vastausta.

Vihreiden entinen puheenjohtaja, kansanedustaja ja ministeri Osmo Soininvaara oli aktiivi toimija jo politiikan jurakaudella. Läpiälykäs mies, piti hänen mielipiteistään tai ei.

Satunnaisgooglailulla osui silmään ”Oden” parin vuoden takainen blogikirjoitus, jonka aiheena oli Suomen silloinen huumepolitiikka. Silloinen on myös nykyinen linja.

Soininvaara vaati voimakkaasti, että kannabiksen käytöstä ei rangaistaisi. Se linja vihreillä oli vanhastaan ollut, mutta viime viikonlopun puoluekokouksessa otettiin niukin äänestysnumeroin aimo harppaus pidemmälle. Mielestäni liian pitkälle.

Soinivaaran keskeinen huomio menee yli huumeista käytävän keskustelun ja koskee varsinkin nykyistä sosiaalisen median aikaista poliittista ”debattia”.

Poliitikot eivät ole niin tyhmiä kuin miltä moni yrittää näyttää.

Juuri näin asia on. Tämä havainto, arvio tai näkemys tulee esiin jatkuvasti kulloisestakin asiasta riippumatta. Selittävä tekijä on omien – todellisten tai kuviteltujen – äänestäjien häpeilemätön kosiskelu.

Sen kun vielä tekee demonisoimalla tai idiooteiksi ivaamalla poliittiset vastustajat ja ylipäätään eri tavalla ajattelevat, jälki on rumaa.