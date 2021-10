Kruunupyyssä pohditaan taas kansanäänestystä suuntautumisesta – asia en esillä kunnanhallituksessa ensi viikolla

Kruunupyyn sotekuvioissa on edetty tilanteeseen, jossa jokaisella on ollut mahdollisuus sanoa näkemyksensä kiperään aiheeseen, mikä ei ole varsinaisesti selkeyttänyt tilannetta.

Viisi vuotta sitten valtioneuvosto kysyi sitä, haluaako Kruunupyy kuulua sote- ja maakuntauudistuksesssa Pohjanmaahan vai Keski-Pohjanmaahan. Kunnanvaltuusto päätti, ettei se ota kantaa suuntautumiseen. Tämä antoi eduskunnalle päätösvallan Kruunupyyn kohtalosta. Kruunupyy jäi Pohjanmaan maakuntaan.

Keski-Pohjanmaahan liittymistä kannattavat valtuutetut alkoivat suunnitella suuntautumisesta kansalaisäänestystä. Valtuusto päätti teetättää kahdesta vaihtoehdosta vaikutusarvioinnin, jonka jälkeen kansanäänestykseen otetaan kantaa.

Kuntatutkija Siv Sandbergin laatima vaikutusarvionti menee ensi viikolla kunnanhallituksen käsittelyyn ja edelleen valtuustoon. Siinä yhteydessä kunnallispoliitikot pääsevät keskustelemaan Sandbergin raportista julkisesti laajemmin, sekä ottamaan kantaa kunnallisen kansanäänestyksen järjestämiseen.

Päätösvalta kansanäänestyksen järjestämisestä on RKP:n ryhmällä, koska sillä on 17 paikkaa valtuustossa. Pro Kruunupyyllä on 8 paikkaa, perussuomalaisilla ja kristillisdemokraateilla kummallakin on yksi paikka.

Kuntalaisilla on mahdollisuus hyödyntää rajatusti valinnanvapauttaan. Terveydenhuollon palveluissa valinnanvapaus on viety pidemmälle kuin sosiaalihuollossa.

Valinnanvapaudella tarkoitetaan yksilön oikeutta valita hoitopaikka ja hoitava ammattilainen. Kiireettömän hoitopaikan valinnasta säädetään terveydenhuoltolaissa.

Vaasan sairaanhoitopiirin ja Soiten virkamiesjohdosta onkin vakuuteltu, ettei tavallisen kuntalaisen palveluihin tule nykytilanteeseen verrattuna muutoksia, kävi kuinka kävi. Kaikki muu herättäisikin huomiota julkisuudessa käydyn keskustelun jälkeen.

Kruupyyläiset hakevat sote-palvelunsa jatkossakin Soitesta, vaikka kunta jäisikin Pohjanmaalle.