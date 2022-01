Seppo Luokkalan urheilukolumni: Kokkola paistatteli prime timessä – siitä kiitos Tiikereille

Otetaanpa pieni veikkauskisa. Tämä ei maksa mitään, joten kenellekään ei koidu harmia, eikä kukaan joudu veikkaamisen vuoksi hakemaan apua yhteiskunnalta. Kisakysymys kuuluu: Montako kertaa Kokkola on tänä vuonna esillä kahden tunnin ajan maksuttomalla valtakunnallisella tv-kanavalla lauantai-illan prime timessä?

Ei kuulu arvauksia. Minäpä veikkaan, että tasan yhden kerran. Se kerta oli 22. tammikuuta, kun Kokkolan Tiikerit ja Savo Volley pelasivat lentopallon Suomen cupin finaalia TV2:n näyttämänä. Pakko oli pelin jälkeen todeta – tuloksesta huolimatta –, että kiitos Tiikerit tästäkin elämyksestä.

Samaan hengenvetoon on huomautettava, että kokkolalaisjoukkue esiintyi toisin edukseen perjantai-illan välierässä kuin lauantain finaalissa.

Tiikerit sai finaalitappion päälle jaettavakseen hopeiset mitalit. Kapteeni Antti Leppälä ne joukkueen muille jäsenille ojenteli.

Mitalit koristavat jatkossa muiden jo voitettujen ja tulevaisuudessa voitettavien kanssa hyllyjä, pöytälaatikoita tms. Kokkolassa ja muilla paikkakunnilla muistuttaen niiden voittajia talvesta, jolloin Tiikerit oli cupissa kakkonen.

Kovin merkittävää tunnearvoa lauantaina voitetuilla mitaleilla tuskin monellekaan tiikerille on. Muuta arvoahan niillä ei ole lainkaan. En ole aivan äskettäin mitaliostoksilla käynyt, mutta eiköhän yksikköhinta ole sitä luokkaa, että lompsan setelipuoleen ei tarvitsisi ostaessa kajota.

Seuralle ei cup-hopeasta koidu taloudellista hyötyä. Ei myöskään mestarille mestaruudesta. Muutaman muun pallopelin cupeista kuittaa voittaja esimerkiksi 10 000 euroa. Lentopalloliitto on kuitenkin kuten useat seuransa, eikä kylvä tonneja ympäriinsä.

Valtio on tukenut korona-aikana suurilla summilla yrityksiä, tapahtumia,... Urheilukaan ei ole jäänyt täysin osattomaksi, mikä on tietysti aivan oikein. Kuluvan talven osalta apua lienee jälleen jossakin mitassa olevan saatavissa. Jos ja kun näin on, tulee mm. lentopalloväen olla hereillä.

Yleisöttömille katsomoille pelaamisessa ei ole mitään järkeä. Kun rajoitukset palasivat voimaan, olisi lajissa kuin lajissa kannattanut laittaa pelivälineet kaappiin odottamaan parempia aikoja. Jokainen ilman yleisöä pelattu ottelu ajaa seuroja entistä syvempiin kuoppiin. Pahimmassa tapauksessa odottamaan lopullista kuoppaamista.

Verottaja hakee Kokkolan Tiikereitä konkurssiin ja tilanne on hankala. Ei ole vaikea arvata, että konkurssiuhan alla olevalla voi olla muitakin velvoitteita hoitamatta. Veroviranomainen on velkojana kuitenkin siinä mielessä kiusallinen, että se ei tunne kotiseuturakkautta tai sääliä.

Toivottavasti Tiikerit pelastava ratkaisu löytyy ja pallo lentää jatkossakin. Ja jos ei lennä, niin hyvä kuitenkin, että Kokkolaan rakennetaan kansainväliset mitat täyttävä peliareena. Ihan vain varuilta.

