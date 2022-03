Kino-Keskipohjanmaassa käydään läpi Oscar-menestyjiä sekä arvostellaan vuoden tähän saakka paras sekä huonoin elokuva, parhaimpana Japanin Drive My Car ja surkeimpana kotimainen Pohjolan satoa.

Pohjolan satoa. Ohjaus ja käsikirjoitus Tuukka Temonen. Kuvaus Aki Huttunen. Pääosissa Miska Haakana, Jussi Puhakka, Juhani Laitala. 105 min. K12. Bio Rex, Kokkola.

★

Miksi tämäkin on tehty ja ketä varten? Onkohan Pohjolan satoa jonkinlainen kosto kriitikoille, jotka eivät aina ole olleet myötämielisiä ohjaaja Tuukka Temoselle? Arvostelijoidenhan on pakko kestää tunti ja kolme varttia elokuvan seurassa.

Tosin täytyisi olla jo aivan kohtuuton julmuri, jotta ei välittäisi ilkeilynsä oheisvahingoista: yleisöhän joutuu maksamaan oikein pääsylipun tästä rimanalituksesta.

Pohjolan satoa on nimellisesti maalaiskomedia. Mutta mitään hauskaa siinä ei ole – siitäkään huolimatta, että lopputeksteistä löytyy sellainenkin krediitti kuin ”komiikka-asiantuntija”. Paljonkohan asiantuntijuudesta on maksettu? Voiko sen periä takaisin?

Maalaisuus taas merkitsee elokuvan mukaan takaperoista sakkia, josta aika on jättänyt. Kyläpoliisikin on tyhmä ja kunnanjohtaja se kaikkein tyhmin.

Nimellinen on tarina ja juonikin. Tilan isäntäväki (Juhani Laitala, Jussi Puhakka ja Miska Haakana) joutuu laittamaan kesantopalstansa huumeviljelmäksi selvitäkseen veloistaan. Siemenet saadaan hämäräperäiseltä pizzanpaistajalta (Arman Alizad). Tämä ensin kehuu sadon onnistumista ja on jo seuraavassa kuvassa ottamassa sen haltuunsa asemiesten kanssa.

Niin kuin huomaatte, millään ei ole mitään väliä. Satoa halajaa myös paikallinen moottoripyöräjengi (Timo Lavikainen, Tatu Sinisalo). Soppaan sekaantuu naapurinväkeäkin (Aku Hirviniemi, Jukka Voutilainen), kunnanjohtaja (Jan-Peter Nyquist), kummitäti (Miia Nuutila), kaikelle allerginen Timppa (Olga Temonen), EU-tarkastajat (Linda Wiklund, Janne Kataja) sekä se tyhmä poliisi (Mikko Nousiainen), jolla on takatukka poloisuuden merkkinä.

Mitään järkeä ei ole missään. Käsikirjoitus on Tuukka Temosen oma ja se on rytmittömän ja laahaavan ohjauksen ohella luokattoman huono. Teknisesti Pohjolan satoa on kelvoton. Se on ilmeisesti kuvattu halvalla minikameralla, koska kuva kaareutuu molemmilta reunoiltaan niin sisällä kuin ulkona. Valaistus on huono ja tarkennus miten sattuu. Kuvien sommittelu on rumaa. Tällaista jälkeä ei saisi päästää teatterin isolle valkokankaalle silmiä pilaamaan.

Onneksi sentään Elokuvasäätiön sivulta ei löytynyt tietoa, että ”elokuvalle” olisi annettu tuotantotukea.

Tuukka Temosen Apulanta-filmi Teit meistä kauniin (2016) ei ollut huono. Aika jonka sain (2020) keräsi sekin mukavasti yleisöä. Mutta uutuus on pohjanoteeraus: huono, oikein huono.

Näyttelijät ovat valtaosaltaan kuluneita kasvoja, jotka eivät tee itselleen eikä yleisölleen palvelusta esiintymällä taas yhdessä alamittaisessa äpöstyksessä. Sääliksi sen sijaan käy vilpittömästi parhaansa yrittäviä päähenkilöitä, Miska Haakanaa, Juhani Laitalaa ja Jussi Puhakkaa. Heitä katsoisi mielikseen jossain paremmassa filmissä. Tai oikeastaan missä tahansa paitsi Pohjolan sadossa.