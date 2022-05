Kokkolan uudeksi talousjohtajaksi on valittu kauppatieteiden maisteri Mikko Tornikoski. Hän on Kokkolan poikia, kotoisin ihan kantakaupungista. Lapsuus ja nuoruus kuluivat Kokkolassa ja sen jälkeen opiskelut veivät Vaasaan ja ensimmäiset työpaikat Helsinkiin. Pitkäaikaiset haaveet toteutuivat, kun hän perheineen palasi kotikaupunkiinsa aloittaen työt Kip Infrassa eli suurteollisuusalueella.

Kip Infrasta ura urkeni kaupunkikonserniin ja siellä controlleriksi. Hienon tittelin takaa löytyi tehtävä tarkistaa ja valvoa tytäryhtiöiden talouden toteutumista. (KP 25.5.)

Maanantaina illalla Kokkolan kaupunginhallitus valitsi Tornikosken kaupungin talousjohtajaksi. Helppoon saumaan hän pääsi kiinni sikäli, että viime vuosina kaupungin talous on kehittynyt monin tavoin myönteiseen suuntaan. Kertyneitä ylijäämiä on jo yhteensä 22 miljoonaa. Hankalaan saumaan pesti ajoittuu taas siksi, että Suomen ja maailman talous on sakkaamassa eikä Kokkola ole saari vaan kaikki maailman myrskyt ja tyrskyt lyövät laineita myös Keski-Pohjanmaan rannikolle. Varsinkin kun maakunta elää viennistä, minkä kaikki suurteollisuusalueella käyvät voivat havaita.

Venäjän hyökkäyssodan vuoksi kaikki on kallistumassa. Tämä sysää inflaatiota yhä kovempiin lukuihin. Kuntia ja muita talouksia huolestuttaa myös lainojen korkojen nousu. Suomessa on eletty alhaisten korkojen aikaa, mutta kaikki merkit viittaavat siihen, että korot alkavat nousta, vaikkakin maltillisesti. Itse asiassa talouden taivaalla on aika vähän poutapilviä poudasta puhumattakaan.

Keskipohjanmaan haastattelussa Tornikoski puhuu tarkan euron politiikasta. Kaikkien toimialojen on hänen mukaansa elettävä tarkasti, ja tulot ja menot tarkkaan suunnitellen. Parhaillaan rakennetaan Kokkolassakin raameja tulevan vuoden talousarviolle. Löysiä ei tunnu olevan. Tornikoskea kannattaa kuunnella, sillä esimerkiksi valtiolta ei ole tullut vielä yhtään taloutta piristävää signaalia kahden koronavuoden ja kahden avokätisen elvytysvuoden jälkeen. Oman lusikkansa soppaan tuovat vielä hyvinvointialueet, jotka vievät valtaosan kuntien palveluista ja myös rahoituksesta. Vielä on vaikea sanoa, hyötyykö vai kärsiikö peruskunta sote-uudistuksesta. Se on kuitenkin varmaa, että nykyisistä veloista on selvittävä entistä pienemmällä budjetilla ja tulopohjalla, kun valtio leikkaa kuntien veroprosentteja jo ensi vuonna.

