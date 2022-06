Antti Savelan kolumni: Suomen valtion pitäisi alkaa maksaa siirtokorvauksia ulkomailta ostettavista huippufutaajista

Suomalaisen jalkapallon ja jääkiekon nousua kansainväliselle huipulle on toivottu ainakin viimeiset viisikymmentä vuotta. Jääkiekko vastasi odotuksiin. Siitä tuli laji, jota harrastetaan ammattimaisesti ja josta noustaan varsin usein kansainväliselle huipulle. Kaiken takana on vahva suomalainen liigakiekko ja sen alemmat sarjat. Suomi-kiekko on kansainvälisesti tunnustettua ja siitä kieli sekin, että Tappara pääsi pelaamaan Euroopan liigojen kärkijoukkueiden turnauksen finaalissa keväällä.

Suomalaista jalkapallojoukkueista Mestareiden liigaan on päässyt vain HJK ja siitäkin alkaa olla aikaa. Suomalaisista eurooppalaisissa huippuseuroissa pelaa vain Saksan pääsarjatasolla palloja pysäyttävä maalivahti Lucas Radetzky. Teemu Pukkikin jysähtää taas kanariankeltaisten väreissä sarjaporrasta alemmas Englannin Valioliigassa jahka kausi päättyy.

Siksi ei pidä kummastella, jos Huuhkajien lento välillä sakkaa. Suomalaiset urheiluselostajat ylistivät taannoin syöttöketjua, jossa Suomi syötteli Montenegroa vastaan omalta alueelta pikku hiljaa palloa niin, että Joel Pohjanpalo lopulta puttasi sen vastustajan maaliin. Samalla unohdettiin, että syöttely kesti niin kauan, että sinä aikana olisi keitetty ja samalla juotu makoisanhyvät kaffet personkupin kera.

Ylen kanavilla suomalaista menestystä ylistetään. Okei myönnettäköön. Teemu Pukki antoi unelmasyötön Suomeen toiseen häkkiin Bosnia-Hertsegovina -ottelussa. Muutoin peli ei kyllä suomalaista futista mairitellut. Suomi ei nouse Kansojen liigan aateliin, koska pelaajien taidot eivät sinne riitä.

Yksi suomalaisen jalkapallon hidaste on aina ollut talvi. Kun suomalaiset hiihtävät, muut Ruotsista alkaen pelaavat futista. Kesällä pelattava sarja on lyhyt ja taso heikko. Siitä kertoo laiha menetys eurokentillä. Jalkapallohalleja on, mutta ne ovat liian pieniä ammattimaiseen futikseen. Yksi tapa kohottaa kansallista taitotasoa ja koota sponsoreita olisi valtion varoista maksettavat siirtokorvaukset ja palkat ulkomaalaisille huippuosaajille. Valtion tukea maksettaisiin lähinnä eurokentille pääseville seuroille. Tämä loisi mukavaa pöhinää ja kassavirtaa kotimaisiin sarjoihin – ja ennen kaikkea syksyn euro-otteluihin.

Joku voisi sanoa, että jo Euroopan unionin kilpailusäännöt estävät moisen valtiontuen jalkapallolle. Suomen pitäisikin vedota tässä asiassa maan ankeisiin säihin ja niiden kompensointiin futikseen ohjattavilla luonnonhaittakorvauksilla.