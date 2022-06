Keskipohjanmaan elokuvakriitikko Hannu Björkbackan TV-viikon kommentti: Uudessa vara parempi

Aina välillä kuulee, että ennen tehtiin parempaa musiikkia, kirjoitettiin hienompia kirjoja ja ohjattiin upeampia elokuvia. Enpä usko. Neroja syntyy varmasti yhtä harvoin kuin aiemminkin, mutta eri asioissa hyvän määrä lienee maailmassa vakio. Sen hyvän löytäminen vain on levityksestä, saatavuudesta ja tarjonnasta kiinni.

Sodankylän elokuvafestivaalin vieraana parhaillaan oleva brasilialaisohjaaja Karim Aïnouz voitti Cannesissa 2019 Un certain regard -palkinnon tähänastisella päätyöllään A Vida Invisível. Suomeen teatterilevitykseen filmiä ei lukuisista palkinnoista huolimatta tuotu. Seuraavana syksynä se nähtiin Kokkolan Kinojuhlilla festivaalijohtaja Juho Kuosmasen poimintana. Nyt elokuva on nähtävillä Sodankylässä sekä suoratoistopalvelu Mubissa. Ohjaajan haastattelu on luvassa Keskipohjanmaan kulttuurisivulle.