Soite perustaa lähes 30 uutta vakituista hoitajan vakanssia

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite teidottaa perustavansa 29 uutta, vakituista lähi- ja sairaanhoitajan vakanssia sekä yhden palveluesimiehen vakanssin Soiten Resurssikeskukseen. Resurssikeskuksessa työskentelevät hoitajat sijoittuvat tarpeen mukaan Soiten eri yksiköihin. Kuntayhtymän hallitus päätti asiasta 22.6.2022 pitämässään kokouksessa.

Tavoitteena on tarjota vakituinen työsuhde mahdollisimman monelle pitkien sijaisuuksien sijaan sekä turvata henkilöstön saatavuus nopeisiin poistumiin vakituisilla työsuhteilla.

Koko maata vaivaava hoitajapula näkyy vahvasti myös Soitessa. Alueen veto- ja pitovoiman säilyttämiseksi on tärkeää tarjota pitkäaikaisia ja vakituisia työsuhteita. Soitessa toimii Resurssikeskus, jonka tehtävänä on varmistaa riittävästi varahenkilöstöä Soiten eri yksiköille. Resurssikeskuksessa työskentelee niinsanottuja sissihoitajia, jotka tulevat avuksi yksiköiden nopeisiin henkilöstövajauksiin, joita syntyy esimerkiksi sairaslomien ja koulutusten vuoksi. Resurssikeskuksessa on myös reservihoitajia, jotka tulevat avuksi yksiköiden henkilökunnan pitkiin poissaoloihin esimerkiksi vuosiloman tai hoitovapaan ajaksi.

Vakituiseista sijaisista on ollut Soitessa todellinen pula. Tarvetta on paikattu tällä hetkellä pitkälti ulkopuolisilla sijaisilla. Sen seurauksena muodostuu helposti pitkiä ja toistuvia määräaikaisia työsuhteita.

Uudet vakanssit Soiten Resurssikeskuksen kautta: Hoito ja hoiva toimialue - Kokkolan yksiköt, tehostettu palveluasuminen ja jaksohoito: 6 lähihoitajaa Hoito ja hoiva toimialue - Perhonjokilaakso ja Lestijokilaakso, tehostettu palveluasuminen, kotihoito, yleislääketieteen osastot, vastaanotto: 8 lähihoitajaa ja 1 sairaanhoitaja Terveyden ja sairaanhoidon toimialue - osastot ja poliklinikat: 5 lähihoitajaa ja 4 sairaanhoitajaa Perheiden palveluiden toimialue sekä Vammaispalveluiden toimialue - psykiatria ja vammaispalvelut: 3 lähihoitajaa ja 2 sairaanhoitajaa Johdon tuki ja tuotannolliset tukipalvelut – Resurssikeskus: 1 palveluesimies

– Lisäämme mahdollisuuksia saada vakituista työtä Soitesta. Lisäämällä vakituisten sijaisten työpaikkoja vähennämme tilanteita, joissa henkilöstö ajautuu määräaikaisiin työsuhteisiin, joskus pitkiksikin ajoiksi, sijaistaessaan toistuvasti erilaisissa tilanteissa esimerkiksi perhevapaiden aikana, toteaa tiedotteessa Soiten toimitusjohtaja Minna Korkiakoski-Västi.

Vahvistamalla ja kehittämällä Resurssikeskuksen varahenkilöstöjärjestelmää sekä keskittämällä rekrytointia voidaan varmistaa osaava hoitohenkilöstö Soitelle myös tulevaisuudessa, kun hoitajien saatavuus heikkenee entisestään.

– Henkilöstön asema työmarkkinoilla paranee, kun määräaikaisten työsuhteiden sijaan saadaan vakituisia palvelussuhteita. Tämä tuo vakautta ja jatkuvuutta alalle ja henkilöstön elämään. Uskomme siihen, että vakituisiin työsuhteisiin löydämme paremmin hakijoita ja henkilöstöä, Korkiakoski-Västi jatkaa.

Uudet vakanssit tulevat haettavaksi alkusyksystä 2022.

Tehdyn selvityksen mukaan tarvittavien sijaisvakanssien tarve on suurempi kuin nyt perustetut 30 vakanssia. Soiten mukaan on todennäköistä, että sijaisvakansseja tullaan perustamaan myöhemmin asteittain lisää.