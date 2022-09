Keskipohjanmaan lukijamatkan järjestää Aventours, Deturin rahoitusvaikeudet eivät vaikuta lokakuussa edessä olevaan reissuun: "Ongelmat eivät koske meitä millään tavalla"

Kruunupyyn lentokentältä lokakuussa starttaavan Keskipohjanmaan lukijamatkan vastuullinen matkanjärjestäjä on Aventours eli kyseessä ei ole rahoitusvaikeuksiin joutunut Detur.

Aventoursin lennon operaattori on puolalainen charter-lehtoyhtiö Enter Air, jonka on julkisuudessa epäilty menneen konkurssiin. Aventoursin toimitusjohtaja Saija Lahtinen kertoo, että tieto ei pidä paikkaansa. Aventours on varmistanut asian perjantaiaamuna.

– Deturin ongelmat eivät koske meitä millään tavalla. Toivottavasti asiasta uutisoineet tarkistaisivat faktat ensin, Lahtinen huomauttaa.

Puolalaisyhtiön koneet lentävät parasta aikaa normaalisti.

Keskipohjanmaan lukijamatkalaiset ovat lähdössä Kreikan Rodokselle lokakuun puolivälin jälkeen.