Pia Räihälän kolumni: Epäilen, että laulamatta oleminen saattaa olla vaarallista

Seison kuororivistössä laulamassa stemmaani. Se kietoutuu muihin stemmoihin ja muodostaa harmonian, joka hellii korvia ja jää kaikumaan valtavan kirkon holveihin keskellä Roomaa, ikuista kaupunkia. Meinaa itkettää, koska musiikki on niin ihanaa ja me yhdessä onnistumme sen toteuttamaan. Hellelukemissa hiki virtaa selkää pitkin, mutta silti iho nousee kananlihalle hetken kauneudesta. Olemme kuin yksi instrumentti, joka hengittää samaa ilmaa ja musiikkia johtajamme ohjauksessa. Yleisö tuntuu olevan kokemuksesta yhtä haltioissaan kuin mekin.

Viikkoa myöhemmin toisen kuoron kanssa Ylivieskan kirkossa laulamme ja elämme läpi kirkon historiaa dramaattiseen tulipaloon ja uuden kirkon rakentamiseen asti. Kärsimme nälästä ja sodasta, muistelemme ilon hetkiä, järkytymme tuhopoltosta ja etsimme yhdessä uutta toivoa. Musiikki kuljettaa meidät koko pitkän matkan nykypäivään asti niin voimallisesti, että kaikki muu unohtuu.

Näitä kumpaakin kokemusta jouduttiin odottamaan kauan, kun korona sotki alkuperäiset suunnitelmat. Keväällä 2020 oltiin yhtäkkiä siinä absurdissa tilanteessa, että laulaminen todettiin vaaralliseksi ja kiellettiin, ja ulkomaille matkustaminen tietysti oli täysin mahdoton ajatus. Elämänpiiri pieneni oman kodin kokoiseksi, ja yhteisölliset harrasteet täytyi korvata yksinäisillä.

Pakko myöntää, että sitä alkoi jo kummasti mukavoitua omiin oloihinsa ja tottua siihen, ettei olekaan säännöllisiä ilta- ja viikonloppumenoja töitten päälle. Mutta ei ihmistä ole luotu olemaan jatkuvasti omissa oloissaan. Paluu harrasteisiin tuntui paluulta elämään.

Kuuntelin vastikään Ylen Kulttuuriykkönen-ohjelmaa, jossa puhuttiin lasten ja nuorten kuoroharrastuksesta. Nuorten Kuoroliiton taiteellinen johtaja Anna Nora sanoi, että vaikka kuvittelemme kaikkien lasten pääsevän kouluissa laulamaan, totuus on toinen. Ja että koronapandemia on jättänyt jälkensä, sillä moni lapsi on sen aikana oppinut, että laulaminen on vaarallista.

Surettaa lasten ja nuorten puolesta. Hyvä harrastus tuottaa iloa ja ehkäisee yksinäisyyttä ja pahoinvointia, ja kuorolaulu kuuluu tässä mielessä aivan parhaiden harrastusten joukkoon. Kuorossa kannetaan yhdessä vastuuta ja pyritään parhaaseen mahdolliseen lopputulokseen ilman, että kilpaillaan ketään vastaan. Eläydytään moniin tunnetiloihin ja tuotetaan yhdessä jotain kaunista. Musiikki hoitaa, ja erityisesti silloin, kun saa olla itse mukana sitä tekemässä.

Epäilen, että laulamatta oleminen saattaa olla vaarallista.