Pääkirjoitus: Nivalan Meijerinrannasta on tulossa kaunis asuinalue

Nivalan tämän hetken tärkein asuntorakentamiskohde, Meijerinranta alkaa rakentua. Siitä merkkinä ensimmäinen tonttivaraus on Nivalan teknisen lautakunnan käsittelyssä torstaina. Varaus herättää kiinnostusta siinäkin mielessä, että tonttivarausta hakee ylivieskalainen Rave Rakennus, joka oli rakentamassa Ylivieskan uutta kirkkoa.

Meijerinrantaan Malisjoen varrelle Toritien kupeeseen on kaavoitettu yhteensä viisi kerrostalotonttia. Rave haluaa varata niistä tontin, joka on alueen itäisimmällä laidalla, lähimpänä Puustellia. Jos varaus johtaa rakentamiseen, Rave pyytää, että se saa option myös viereisestä tontista (Nivala-lehti 3.10.).

Nivalan kaupungin asumisen kehittämisen työryhmän tavoitteena on saada Nivalaan lisää asuntorakentamista. Nivalan kaupunki on hankkinut omistukseensa koko Meijerinrannan, jota voi pitää tällä hetkellä Nivalan keskeisimpänä uutena asuinrakennusalueena. Nyt on lupa odottaa, että rannasta kehkeytyy kaunis asuinalue. Rakentamisella on jo kiire Nivalan asuntopulan vuoksi.