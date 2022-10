Frisbeegolf-aktiivien mielipidekirjoitus: "Haastamme kuntapäättäjät tutustumaan lajiin ja pohtimaan, kaipaavatko Kokkolan frisbeegolf-radat parempaa ylläpitoa"

Kokkolan kantakaupungin alueella on kaksi hyvää A-luokan 18-väyläistä frisbeegolf-rataa, Köykäri ja Laajalahti. Molemmissa on vähintäänkin korkea käyttöaste, Laajalahdessa jopa hyvin korkea. Harrastajamäärien kasvu aiheuttaa radoille ruuhkia ja mahdollisia vaaratilanteita.

Radat ovat käytännössä muutaman seura-aktiivin vapaaehtoistyöllä ylläpitämiä ja huoltamia. Jotta frisbeegolfia olisi mielekästä ja turvallista pelata, täytyy väylät ja ympäristöt pitää siisteinä ja ratavarustusta, kuten koreja ja heittopaikkoja, ylläpitää ja huoltaa.

VTT:n ulkoliikuntapaikkaraportin (2013) mukaan frisbeegolf-radan kokonaiskustannukset yhtä liikunnallista käyntikertaa kohden ovat kaikista liikuntapaikoista pienimmät, 0,26 euroa.

Haastammekin jokaisen kuntapäättäjän tutustumaan lajiin ja pohtimaan, kaipaavatko Kokkolan frisbeegolf-radat päivitystä tai parempaa ylläpitoa tai tarvitaanko kuntaan lisää ratoja, jotta laji jatkossakin liikuttaisi lapsia, nuoria ja aikuisia.

Jos otamme vertailukohteeksi esimerkiksi latuverkoston juuri Köykärillä. Kuinka paljon sen ylläpitäminen vaatii talvisin työtä?

On luonnollista ja ymmärrettävää, että latuja on pakko ajaa, mutta myös kesällä nurmikon kasvu on luonnollista. Olisi upeaa, jos kaupunki näkisi hyödyn myös kesäkunnossapidossa. Viime kesänä Köykärin nurmialueet niitettiin kaksi kertaa!

Veikkaamme, että paine Laajalahdesta jakautuisi selkeästi tasaisemmin näiden kahden radan välillä, jos kunnossapito olisi tasavertaista. Kesäkunnossapito palvelisi taatusti myös muita alueen käyttäjiä, ei pelkästään heittäjiä.

Kim Hägglund

puheenjohtaja

Kati Myllymäki

hallituksen jäsen

West Coast Disc Golfers ry:n hallituksen jäsen