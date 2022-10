Pääkirjoitus: Kaupungin asioiden hoidossa tulee hetkiä, jolloin on tehtävä isoja päätöksiä

Kokkola on pannut alulle urheilupuistohankkeen, mutta vuoden loppua kohti kasvava epävarmuus ja rakentamisen kallistuminen pakottavat kaupungin pohtimaan tulevia rakennushankkeitaan tarkoin.

Urheilupuistohanke tulee ensi maanantaina kaupunginhallituksen käsiteltäväksi. Valmistelun aikana kokonaiskustannukset ovat nousseet noin 74,9 miljoonaan euroon, kun alun perin toteutuksen arvioitiin maksavan noin 50 miljoonaa euroa.

Hanketta varten on perustettu Kokkolan Urheilupuisto Oy, joka on laatinut toteutusta varten neljä erihintaista vaihtoehtoa.

Yhtiön hallitus esittää valittavaksi vaihtoehdon kolme, jossa monitoimiareenan koko on suurempi ja sisäkatsomo- ja konserttipaikkoja on enemmän. Vaihtoehtoon sisältyy myös erillinen ja suurempi kuntosali ja voimailusali, sisäjuoksusuora ja parempi pintojen laatu. Jalkapallostadionin katsomo olisi myös suurempi, kun siinä on lisänä päätykatsomot.

Esityksen mukaan kaupunki antaisi omavelkaisen takauksen lainan vakuudeksi. Hanke toteutetaan projektiallianssi-mallilla. Allianssi jakaa hankkeeseen liittyvät rahalliset riskit ja hyödyt.

Kyseessä on valtava satsaus.

Urheilupuisto ei välttämättä ole saamassa kaupunginhallitukselta vihreää valoa suoralta kädeltä vielä ensi maanantaina, vaan suunnitelmat voivat joutua tarkempaan syyniin.

Urheilupuisto herättää syystäkin paljon tunteita, keskustelua ja huolta kaupungin tulevien vuosien taloudesta.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Kustannuslaskelmissa tehdään usein se virhe, että kustannukset pyritään esittämään todellista alhaisempina, jotta ne läpäisevät päätöksenteon.

Kaupunginhallituksen esityksessä todetaankin, että pitkässä rakennusprojektissa ja epävarmassa maailmantilanteessa riskit korostuvat. Riskien hallitsemiseksi hanke on pilkottu vaiheisiin, joista kullekin asetetaan oma budjettinsa ja tavoitekustannuksensa edellisen vaiheen päätteeksi.

Päälle tulevat vuosittaiset käyttömenot. Kaupunki sitoutuu periaatteellisella tasolla hybridiareenan käyttöön vuosittain noin 1,2 miljoonan eurolla ja jäähallien käyttöön 0,7 miljoonalla eurolla.

Valtuusto on myös päättänyt, että toteutuneet käyttömenot tarkastetaan vuosittain kaupungin talousarviokäsittelyn yhteydessä.

Edelleen on olemassa se riski, ettei seuroilla ole varaa käyttää uusia tiloja, jos käyttömenot nousevat huomattavasti nykyisestä.

Tuskin kukaan vastustaa sitä, että Kokkolaan saadaan konserttien ja tapahtumien vaatimat tilat, ja samalla saadaan kaupungin sisäliikuntatilat kuntoon.

Kaupungin asioiden hoidossa tulee hetkiä, jolloin on tehtävä isoja päätöksiä. Monet nykypäivän rakennuksista ovat olemassa siksi, että riittävän monet ihmiset ovat uskoneet tulevaisuuteen.

Pääkirjoitukset ovat Keskipohjanmaan kannanottoja, jotka kuvastavat lehden periaatelinjaa. Kirjoitukset laatii Keskipohjanmaan toimitus. Periaatelinja on luettavissa lehden B-osan päivyrisivulta ja verkkosivuilla.