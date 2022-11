Pääkirjoitus: Älkää hyvät ihmiset menkö heikoille jäille

Ihmisen mieli on erikoinen. Heti, kun on sen verran pakkasta, että järven tai meren päälle syntyy jäätä, jäälle on päästävä.

Lapsiperheen näkeminen kaksi yötä vanhalla jäällä on melko hyytävä näky. Nyt toivotaan vanhanajan arkijärkeä. Älkää menkö jäälle, koska se ei ole oikeastaan missään tilanteessa välttämätöntä. Pakko ei ole pilkkiä ja lapsetkin pystyvät ulkoilemaan muilla alueilla kuin jäällä.

Pelastuslaitos ja merivartiosto pelastivat ihmisen vedestä Kokkolassa tiistaina. Luistelija oli vajonnut jäistä läpi ja joutunut veden varaan (KP 29.11.).

Länsi-Suomen merivartiosto muistuttaa Twitterissä, että jäät ovat vielä heikkoja. Merivartiosta toivottaa varovaisuutta, kuten teki myös pelastuslaitos sunnuntaina Keskipohjanmaan haastattelussa.

Kyllä jäille ehtii myöhemminkin.