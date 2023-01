TV-viikon valinta: Kirjaviisaudet ohjeina nuorten elämässä

★★★★

Kaikki viimeiset sanat.

Ohjaus Sarah Adina Smith ym., 2019

Yle Areena ke 25.1.

Lukiolaisnuoret pyristelevät elämän labyrintissä kirjaviisauksien avulla. Sitaattien ohella esillä ovat teinijutut: sääntöjen haastaminen ja nuorisoklikkien keskinäinen kilpailu.

Miles ”Pudge” Halter on elänyt suojattua elämää. Itsenäistyäkseen arka poika lähtee Culver Creekin sisäoppilaitokseen. Hän saa vertaistukea luusereista, jotka opiskelevat stipendin turvin. Rahalla sisään päässeiden ”arjen sotureiden” tiimi Weekday Warriors ylenkatsoo ja sorsii alemman yhteiskuntaluokan nuoria.

Näkökulman opiskelijaviidakkoon tarjoaa Milesia esittävä Charlie Plummer (Lean on Pete, All the Money in the World). Näyttelijän vetoava katse ja hidas, venyttelevä ulosanti istuvat täydellisesti maailmaa opettelevan ujon nuorenmiehen rooliin. Kohtaus, jossa Pudge saa aivotärähdyksen, on hillitön. Hilpeän komedian keskellä on haudanvakavaakin.

John Greenin romaani Looking for Alaska (meillä Kaikki viimeiset sanat) sai nimensä Velvet Undergroundin laulusta Stephanie Says. Tarinassa Alaska on arvoituksellinen tyttö (Kristine Froseth).