Jairi Palosen mielipidekirjoitus: Urheilupuistouutinen järkytti

Kokkolan Urheilupuistosta tehty valitus on kaatunut (KP 24.1.), sillä Vaasan hallinto-oikeus on päättänyt jättää valituksen tutkimatta. Tämä on järkyttävä uutinen.

Urheilupuiston investoinneista noin puolet on kilpalajeja. Tämä tarkoittaa että veronmaksajat ovat sponsoreina. Kokkolan asukasmäärä ei riitä siihen, että katsojamäärät tekisi toimintaa kannattavaksi. Tämä on nähty.

Pelaajahankinnat ovat riippuvaisia lipputuloista, joten ylemmille sarjoille on vaikea päästä ja siellä pysyä. 75 miljoonan euron investointi ei 40 vuoden elinkaarella ei tuo sellaista vetovoimaa, että toiminta kannattaisi.

Tämä tulee rasittamaan kuntataloutta vuosia ja on pois muusta tärkeämmästä hyvinvoinnista, joissa haasteita riittää tulevaisuudessa.

Jairi Palonen

Kokkola

