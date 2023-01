Minna Mustosen äänikolumni: Jos olisin äveriäs TV-moguli

Täytyy myöntää, että minä en enää tätä nykyä ole mikään television suurkäyttäjä. Jotenkin tuntui siltä, että omat työkuviot, vuorot ja yksinkertaisesti elämä on asettunut sellaisiin uomiin, ettei enää omaan televisiokatseluaikaan tule ohjelmatarjonnasta mitään järkevää. Siinä vaiheessa kun ennättää oikaista sohvan mutkaan, ottaa kissan kainaloon ja alkaa televisiota katselemaan, niin kerrassaan omituinen on ohjelmatarjonta.

En todellakaan ymmärrä kenen mieleen on tullut tehdä ohjelmasarja ihmiskropan paiseista, jalkapaiseista tai vaikka alastomista treffailijoista. Tai tarjolla on kolkkoja murhia, joissa ei ole mitään Agatha Christiemäistä hienostunutta aprikointia oletetusta murhaajasta, vaan silkkaa raakaa tappamista ja nurin perin käännettyjen ihmisten kamaluutta.

Tietenkään kaikki ohjelmat eivät ole kuraa, esimerkiksi aika ihana on YLE:ltä tuleva Elämäni biisi. Jostakin syystä unohdan aina milloin tämä sarja tulee, tai aina silloin on jotakin muuta meneillään. Onneksi Areenasta voi katsoa milloin ja mitä haluaa.

Yksi ihan huippuhyvä sarja on Talot huokuvat historiaa. Tuossa ruotsalaisessa ohjelmassa on kaikki kohdallaan. Rakennustutkija Erika Åberg on äärimmäisen hyvin vanhat rakennukset tunteva henkilö. Hän lempeästi ja juuri oikeita työvälineitä käyttäen kylään tullessa kunkin vanhan talon väkeä opastaa ja auttaa pienissä ja joskus myös suuremmissa remonttikohteissa. Christopher O´Regan ja Rickhard Thunér ovat historioitsijoita, jotka kaivavat esiin vanhan talon historiaan liittyviä asioita.

Jos olisin televisiosarjojen tuottaja, tai sellainen henkilö jolla olisi mahdollisuus tilata ja maksaa Suomessa tehdystä laadukkaasta ohjelmasarjasta, tilaisin Talot huokuvat historiaa-sarjan tyyppisen ohjelmaformaatin heti tuotantoon.

Kuinka mukavaa olisi, jos Suomessa mukavansorttinen pariskunta tulisi vanhojen talojen omistajia jututtamaan ja auttamaan remontoinnissa. Pieni avittaminen vaikkapa ikkunan kittaamisessa, pinkopahvin laitossa tai vaikkapa julkisivun värinvalinnassa olisi ihan varmasti poikaa. Toinen parivaljakosta voisi uppoutua talon historiaan ja tönkiä esiin rakennusvuodet ja historian havinat. Mitä on tapahtunut talon rakentamisen aikaan ja miten tämä ikivanhan talon rakennuttaja liittyy aina kunkin pitäjän, kunnan tai kinkeripiirin historiaan, siinä samalla pääsisimme kurkistamaan Suomen lähihistoriaan.

Olen ihan varma, että enemmän katsojia hyvin tehty ja tuotettu sarja keräisi kuin vaikkapa järjettömät saikkaukset milloin minkäkin maan tulleissa