Jukka Aniaksen kolumni: Ei ihan vielä urheilumenestyksen paras Pohjoismaa – Lintilän ratkaisu on "pistesijat"

Tikulla silmään, joka vanhoja muistelee... Muistellaan silti hieman, kun talviurheilukausi 2022–23 alkaa vedellä kansainvälisellä huipputasolla pian viimeisiään.

Maastohiihdon, ampumahiihdon ja alppihiihdon MM-kisojen jäljiltä naapurimaa-Norjalla on plakkarissa 49 mitalia. Näiden lajien maailmancupeissa Norjan saalis on toistaiseksi – luku ei ole ehkä täysin päivitetty, mutta aivan varmasti antaa suuntaa – 227 sijoitusta ns. podiumilla eli kolme parhaan joukossa.

Suomen saalis talvilajien MM-mittelöissä oli yksi (1) mitali (miesten viestihopea). Ei siinä mitään, ei aina voi kulkea, mutta...

Vuonna 2012 Suomessa oli päättänyt työnsä huippu-urheilun muutosryhmä (HUMU). Sillä oli visio eli näky: ”Visiona on olla paras Pohjoismaa 2020 urheilumenestyksen, urheilujärjestelmän toimivuuden ja urheilun arvostuksen osalta.”

Mikä on pistesija? No tietenkin se, kun yltää lopputuloksissa sijoille 4–8.

Pientä laittoa vaatii vielä parhaan Pohjoismaan vision toteutuminen, kun MM-mitalit ovat tältä talvelta Norja vs. Suomi 49–1. Maailmancupien sijoitusten laskemiseen en ole ajan puutteen vuoksi ryhtynyt. Veikkaan vuonomaan olevan niissäkin tilastoissa snadisti edellä Suomea.

Toisaalta ehkä mitalit ja sijoitukset kärkikolmikossa ovat sittenkin yliarvostettuja. Keskipohjanmaan jo muutama vuosi sitten eläköityneen urheilutoimittajalegenda Risto Lintilän kanssa on tavattu suurkisojen aikana epäsäännöllisen säännöllisesti harrastaa WhatsApp-viestintää.

Niissä on käynyt ilmi monilta autuaasti unohtunut käsite ”pistesija”? Mikä on pistesija? No tietenkin se, kun yltää lopputuloksissa sijoille 4–8. ”Rike” saattaa tosin olla maailman ainoa urheilusta kiinnostunut ihminen, joka enää laskee "pistesijoja". Väärä käsitys silti pitää tätä vanhoillisena tapana. Näen sen enemmänkin tarkoituksenmukaisuusratkaisuna. Jos mitalit ovat pääsääntöisesti täyttä utopiaa, niin lasketaan sitten "pistesijoja"!

Holmenkollenin viime viikonlopun miesten viidelläkympillä tosin kärkikymmenikössä oli kymmenen (10) norjalaista. Veivät pahalaiset pistesijatkin!

Kun teitä selvästikin kiinnostaa, kerron tuoreen WA-vaihdon Lintilän kanssa – korostan Risto Lintilän, jonka WA-tili on tietääkseni toistaiseksi välttänyt itäafrikkalaiset tunkeutujat. Jollakin hänen sukulaisillaan on ollut pientä ongelmaa, mutta ei mennä nyt siihen.

Esitin Ristolle keinon, jolla norjalaisten asemaa voisi horjuttaa. Ensinnäkin Vladimir Putin pitäisi syrjättää ja saada sitä kautta Ukrainan sota loppumaan. Sitten pakotteiden purun myötä Bolshunovit ja kumppanit takaisin norjalaisten kiusaksi.

Toisessa konstissa on kiistattomat dopingtestiriskinsä. Viittaan sotien jälkeisten vuosien ihmeaineeseen eli Pervitin-nimiseen metamfetamiiniin. Tämä saksalaisten kehittämä ”höökipulveri” tuli suomalaisten sotaveteraanien kokemusten perusteella siviilihiihtokisoihin. Kummeli-termein: kyllä lähti!

”Rike” nokitti tätä ehdotusta vielä astmalääkkeillä, joiden kilpahiihtäjiltä ylijäävää osaa saattaisi jopa tarjota ihan oikeille astmapotilaillekin. Kaikki voittaisivat.

Aika velikultia. Vakavasta asiasta laskevat leikkiä.