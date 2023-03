Keskipohjanmaan TV-viikon valinta: Keski-iän ruuhkaa fantasian tyyliin

★ ★ ★★

Everything Everywhere All at Once. Ohjaus Dan Kwan, Daniel Scheinert, 2022 Elisa Viihde Viaplay, Blockbuster, SF Anytime

Teattereissa yhä pyörivä, mutta suoratoistopalveluihinkin saapunut Everything Everywhere All at Once on ennätyksellinen Oscar-palkittu, amerikanaasialaisten voimannäyttö.

Veteraanisuosikit Michelle Yeoh ja Jamie Lee Curtis luotsaavat räiskyvää scifi-komediaa, jossa keski-ikäisten ruuhkavuosista tehdään supersankarifantasiaa.

Pesulayrittäjällä ei ole aikaa puolisolleen, kun työ, lapset ja vanhemmat vievät ajan. Sarjakuvamaisen alun jälkeen elokuva selkiintyy sydämelliseksi ja lystikkääksi kertomukseksi vastuksien voittamisesta.