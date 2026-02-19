Urheilu
Eero Hirvonen ja Ilkka Herola taistelivat puolen sekunnin päähän olympiavoitosta
Yhdistetyn parikilpailu kehittyi lumipyryssä Norjan ja Suomen kaksinkamppailuksi. Ankkuri Hirvosen kiri tökkäsi lumipöperöön.
Eero Hirvonen ja Ilkka Herola päättivät torstaina olympiaurakkansa Milano-Cortinan kisoissa parikilpailun hopeaan. Kaksikko hyväksyi kakkossijan jossittelematta, vaikka Hirvosen kirikamppailu Norjan Jens Lurås Oftebrota vastaan sammui pöperöiseen lumeen.
Oftebron ja Andreas Skoglundin voittoero oli l