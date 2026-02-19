Urheilu
Leijonat tarjoaa Connor McDavidille tilan sijaan tillilihaa
Olympialaiset Suomen jääkiekkomiehet haastavat olympiavälierässä Kanadan ja yrittävät kääntää nikkareita vastaan pelattujen otteluiden surkean kurssinsa.
Vain kaksi voittoa kymmenestä ottelusta on surkea saldo Suomen miesten jääkiekkomaajoukkueelta Kanadaa vastaan, kun huomioon otetaan parhailla pelaajilla pelatut arvokilpailut. Eikä voitoista kumpikaan ole tullut silloin, kun painetila on ollut suurin: puolivälierässä, välierässä tai loppuottelussa.