Leijonat tarjoaa Connor McDavidille tilan sijaan tillilihaa

Olympialaiset Suomen jääkiekkomiehet haastavat olympiavälierässä Kanadan ja yrittävät kääntää nikkareita vastaan pelattujen otteluiden surkean kurssinsa.

– Saamme varmasti paikat ja pitää olla tehokas. Lähdemme altavastaajana puolustuspelin kautta, Niko Mikkola miettii Kanada-pelin alla. Kuva: Emmi Korhonen / Lehtikuva
Petteri Ikonen, STT
Keskipohjanmaa

Vain kaksi voittoa kymmenestä ottelusta on surkea saldo Suomen miesten jääkiekkomaajoukkueelta Kanadaa vastaan, kun huomioon otetaan parhailla pelaajilla pelatut arvokilpailut. Eikä voitoista kumpikaan ole tullut silloin, kun painetila on ollut suurin: puolivälierässä, välierässä tai loppuottelussa.

