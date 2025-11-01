Kulttuuri

Finlandia-voittaja Ville-Juhani Sutinen etsii kirjoissaan uusia näkökulmia

Henki kulkee -festivaaleilla vieraillut kirjailija julkaisee ahkerasti ja kirjoittaa sekä tietokirjoja että kaunokirjallisuutta.

Kirjailija Ville-Juhani Sutinen (vas.) keskusteli Vesa Tapio Valon kanssa yleisötilaisuudessa Kaustisen kirjastossa. Kuva: Anni Saari
Keskipohjanmaa

Ville-Juhani Sutiselta on tänä vuonna ilmestynyt jo kaksi kirjaa. Keväällä julkaistiin esseeteos Reunamerkintöjä : Kadonnutta Eurooppaa etsimässä. Syyskuussa ilmestyi Etnisten kaupunginosien tarinat. Finntownista Tukholman lähiöön.

Tuotteliaan Sutisen uralla on sellaisiakin vuosia, joina häneltä on i

