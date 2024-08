Paikallisuutiset

Kepari selvitti, missä koiria saa uittaa helteillä

Koirien vieminen yleisille uimarannoille on kielletty. Kiellosta viestii myös rannoilta löytyvät kyltit. Kuva: Kaisa Varkila

Järjestyslakiin on kirjattu, ettei koiria saa viedä yleisille uimarannoille lainkaan. Selvitimme, missä Kokkolan ja Pietarsaaren alueilla saa uittaa koiria huoletta.

Kokkolan kaupungin ympäristöterveystarkastaja Nina Kontinaho kertoo Kokkolan alueen koiran uittamispaikoista.

– Kokkola campingilla on Meripuistossa leirintäalueen alueella paikka, mikä on ihan koirien uittamiseen osoitettu paikka. Se on ainoa virallisesti uimapaikaksi osoitettu kohde, minkä tiedän.

T