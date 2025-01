Viihde

Keskipohjanmaan TV-viikon valinta – Queen of Fucking Everything on parasta Tiina Lymiä

Kiinteistökuningatar Lindaa revitään nyt joka suuntaan. Rooli on Laura Malmivaaran bravuuri. Kuva: JAAKKO KAHILANIEMI/YLE

Tiina Lymi näyttää taas kyntensä sarjan Queen of Fucking Everything käsikirjoittajana ja ohjaajana.

Hannu Björkbacka Keskipohjanmaa

★★★★★

Queen of Fucking Everything

Ohjaus Tiina Lymi, 2025

Yle Areena ke 1.1.2025/Yle TV1 su 5.1. klo 21.05

Laura Malmivaara nostaa Queen of Fucking Everythingin vankalta pohjalta omiin korkeuksiinsa. Näyttelijä on ilmiömäinen. Pätevien osien tekijä on vain odottanut täsmäroolia, jossa käyttää kaikki kyk