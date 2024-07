Paikallisuutiset

Kyy sai puremallaan aikaan senttimetritolkulla kipua ja tummaa väriä.

Kyynpurema vei kokkolalaisnaisen sairaalahoitoon: ”En saanut kättä edes nyrkkiin” – Pohteen lääkäri antaa selkeät toimintaohjeet

Vili Ruuska Keskipohjanmaa

Maria Vuolle vastaa maanantaina hyvävointisen kuuloisena puhelimeen kotoaan.

Tai no, kaikki on tietysti suhteellista. Kokkolalaisnaisen toinen käsi on kipeä, turvonnut ja tummansävyinen eli kaikkea muuta kuin normaali ja kunnossa. Kuitenkin paremmassa tikissä kuin päivä pari sitten.

– Sain aluksi viik