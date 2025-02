Kotimaa

Lapsi hukkui seurakunnan leirillä Ähtärissä – työntekijöille ei syytteitä

Syyttäjän mukaan kahdeksanvuotiaan pojan kuolema oli tapaturma.

Maria Rosvall, STT Keskipohjanmaa

Honkiniemen leirikeskuksen uimaranta Ähtärissä. Seinäjoen seurakunnan leirillä tapahtunut onnettomuus johti lapsen menetymineen.

Syyttäjä on päättänyt jättää syytteet nostamatta tapauksesta, jossa kahdeksanvuotias lapsi hukkui seurakunnan leirillä Ähtärissä kesällä 2023.

Ähtärin Honkiniemessä järjestetty kesäleiri oli tarkoitettu 1.–3.-luokkalaisille pojille. Syyttäjän syyttämättäjättämispäätöksissä kerrotaan, että leiriläisiä oli 24, minkä lisäksi leirillä oli 11 isosta sekä seurakunnan työntekijöitä.

Turma sattui leirin ensimmäisenä iltapäivänä 19. kesäkuuta. Kesken uintihetken yksi seurakunnan nuorisotyöntekijöistä huomasi, että yksi uimaan menneistä pojista puuttuu.

Syyttäjän syyttämättäjättämispäätöksen mukaan yksi leirin lapsista oli sanonut virheellisesti, että kadonnut poika olisi mennyt vessaan. Poikaa etsittiin sieltä, minkä jälkeen muut lapset käskettiin pois vedestä huoneisiinsa ja valvojat lähtivät etsimään poikaa vedestä.

Pojan katoamisen huomannut työntekijä löysi pojan veden varasta. Elvytystoimien jälkeen poika toimitettiin sairaalaan, missä hän myöhemmin kuoli. Peruskuolemansyynä oli hukkuminen.

Kahta seurakunnan nuorisotyöntekijää sekä seurakunnan nuorisotyön johtajaa epäiltiin kuolemantuottamuksesta ja tuottamuksellisesta virkavelvollisuuden rikkomisesta. Aluesyyttäjä Riina Sakala kuitenkin katsoi, että lapsen hukkuminen oli pikemminkin tapaturma, josta syytettä ei voida nostaa.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes teki tapauksen jälkeen selvityksen leirin turvallisuudesta. Sen mukaan seurakunnan nuorisotyöntekijöillä oli ensiapukoulutus ja pitkä kokemus leirien ohjaamisesta.

Osallistujien uimataitoa oli kartoitettu etukäteen kyselylomakkeilla, ja koska kaikkien uimataito ei ollut hyvä, vedessä ollutta ponttonia oli pidetty syvyyden rajana. Kahdeksanvuotias poika löytyi ponttonin edestä rannan puolelta. Poliisin mittauksissa ponttonin etupuolella oli ollut vettä 1,1–1,5 metriä.

Selvityksen mukaan uintitilanteessa uimassa oli 22 leiriläistä, osa isosista ja kolme valvojaa. Valvojat olivat kertomansa mukaan olleet rantavedessä, laskeneet lapsia ja valvoneet, ettei kukaan mene annetun uintialueen ulkopuolelle.

– Esitutkinnan perusteella on selvää, että uinti on tapahtunut valvotusti. Ennen uintia on annettu säännöt ja niiden noudattamista valvottiin, syyttäjä Sakala kirjoitti päätöksissään.

Asiassa ei saatu selville, miksi kahdeksanvuotias poika oli painunut veden alle. Tapahtumapaikassa oli pidetty leirejä vuosikausia, eikä aikaisemmin ollut sattunut mitään vastaavaa.

Syyttäjän mukaan asiassa suoritetun kattavan esitutkinnan perusteella ei saatu riittävää näyttöä siitä, että epäillyt olisivat toimineet tehtävissään huolimattomasti. Syyttäjä antoi päätöksensä keskiviikkona.