Mielipiteet

Kirjoittaja toteaa sodan maksaneen satojen tuhansien ukrainalaisten elämän ja terveyden ja tehnyt miljoonia kodittomiksi ja pakolaisiksi. Kuva Kiovasta Venäjän ilmaiskun jälkeen 9. heinäkuuta 2024. Kuva: Maxym Kyiak

Lukijalta: Pienten rauhanalkujen päivä

Tuomas Akolahti Keskipohjanmaa

Suuren Tyrannian aloittamassa sodassa ihmishenki on halpaa. Sodan "lopettamisyritykset" uusimalla länsimaiden asevarastoja lahjoittaen Ukrainalle vähin erin vanhoja asevarastoja on ylläpitänyt utopiaa Ukrainan voitosta. Se on maksanut satojen tuhansien ukrainalaisten elämän ja terveyden, tehnyt milj