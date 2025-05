Paikallisuutiset

Matti Kaivosoja yllättyi äänimäärästään ja myöntää aluevaltuuston puheenjohtajan vastuun painavan: ”Osa tuloksesta syntyy luomalla luottamusta”

Matti Kaivosoja palaa Kokkolan kaupunginvaltuustoon 28 vuoden tauon jälkeen. Aluevaltuuston puheenjohtajaksi hänet valitaan virallisesti ensimmäisessä kokouksessa 9. kesäkuuta. Kuva: Timo Varila

Jukka Anias Keskipohjanmaa

Makea nauru kaikuu keittiön pöydän ääressä Kokkolan Tervanpolttajankadulla.

Tunti ja vartti on puhuttu sosiaali- ja terveydenhuollon asioista. Erityisesti on puhuttu rahasta ja vielä enemmän sen puutteesta. Ennen kaikkea on puhuttu Suomen pienimmän hyvinvointialueen, Keski-Pohjanmaan Soiten selviämis