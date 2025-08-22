Ulkomaat

Orpo: Rauhan saaminen Ukrainaan näyttää tällä hetkellä todella vaikealta

Pääministeri Petteri Orpo ei usko helppoon rauhaan Ukrainassa. Kuva: Mikko Stig

Pääministeri sanoi perjantaina, ettei nopeaa edistystä aseleposopimuksen eteen ole tapahtunut eikä sitä tule tapahtumaan helposti.

Aliisa Uusitalo Keskipohjanmaa

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) peräänkuulutti perjantaina Euroopan unionilta yhteistä vastuunkantoa Ukrainan tilanteen ratkaisemiseksi.

Orpo sanoi, että esimerkiksi 19:nnen Venäjän vastaisen pakotepaketin pitää olla valmiina käyttöön, jos tilanne sitä vaatii.

Pääministeri kertoi asiasta perjantaina Tallinnassa, jossa hän tapasi Viron pääministerin Kristen Michalin.

Maat kertoivat yhteisessä tiedotustilaisuudessaan jatkavansa tiivistä yhteistyötään ja muun muassa Ukrainan tukemista.

Rauhan saaminen vaikeaa

Orpon mukaan tilanne Ukrainan rauhanneuvotteluiden ja mahdollisen aseleposopimuksen suhteen näyttää tällä hetkellä todella vaikealta.

Hän kommentoi asiaa perjantaina suomalaismedialle Tallinnassa pääministerien yhteisen tiedotustilaisuuden jälkeen.

– Mitään nopeaa edistystä ei ole tapahtunut, eikä kovin helposti tapahdu. Alaskan tapaamisen ja Washingtonin tapaamisen tärkein anti oli, että ne näyttivät Yhdysvaltain ja Euroopan tekevän yhteistyötä Ukrainan turvaamiseksi. Putinhan ei ole liikkunut, hän ei ole liikkunut Alaskassa, eikä sen jälkeen, Orpo sanoi.

Venäjä ilmoitti torstaina, että se ei hyväksy eurooppalaisia joukkoja Ukrainaan osana turvatakuita. Venäjän ulkoministerin Sergei Lavrovin mukaan joukot merkitsisivät ulkomaista väliintuloa. Lisäksi Venäjä sanoi perjantaina, ettei suunnitteilla ole kahdenkeskistä tapaamista Venäjän presidentin Vladimir Putinin ja Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin välillä.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on sanonut avustajilleen järjestävänsä kolmenvälisen kokouksen Putinin ja Zelenskyin kanssa vasta sen jälkeen, kun kaksi johtajaa ovat ensin tavanneet keskenään.

Pääministeri Petteri Orpo (vas.) tapasi Viron ulkoministeri Margus Tsahknan Tallinnassa, Virossa torstaina. Kuva: Mikko Stig

Orpo: Yhdysvaltoja tarvitaan turvajärjestelyihin

Orpo sanoi luottavansa edelleen vahvasti Yhdysvaltojen tuen Ukrainalle pitävän. Hän ei usko Trumpin enää kääntävän takkiaan Ukrainan suhteen.

Orpon mukaan erityisesti Washingtonin tapaaminen on vahvistanut Yhdysvaltojen sitoutumista niin kutsuttuun halukkaiden koalitioon.

– Kyse on nyt siitä, kuinka vahvaksi Yhdysvaltojen rooli turvajärjestelyiden suhteen rakentuu. Meidän näkökulmastamme Yhdysvaltoja tarvitaan siihen: mitä vahvemmin Yhdysvallat on mukana, sen vahvemmat turvajärjestelyt ovat, hän kommentoi.

Trump tapasi tällä viikolla Washingtonissa Ukrainan Zelenskyin sekä muita eurooppalaisjohtajia, mukaan lukien presidentti Alexander Stubbin.

Bloombergin lähteiden mukaan noin 10 maata olisi valmiita lähettämään sotilaitaan Ukrainaan osana turvatakuita. Erityisesti Britannian ja Ranskan joukkoja on suunniteltu lähetettävän Ukrainaan osana rauhansopimusta.

Lisäksi Ruotsi on ilmaissut olevansa valmis auttamaan Ukrainaa ilmavalvonnassa ja merivoimien resursseilla. Viro kertoi perjantaina Tallinnassa olevansa valmis osallistumaan rauhanturvaoperaatioon Ukrainassa yhden komppanian vahvuisella joukolla.

Myös Suomi on aiemmin ilmaissut halunsa osallistua Ukrainan turvatakuisiin, mutta maan rooli on yhä epäselvä. Orpo kertoi tiedotustilaisuudessa Tallinnassa perjantaina, että Suomen rooli tarkentuu sitten, kun turvatakuiden sisältö alkaa selvitä. Suomi voisi osallistua turvatakuihin mahdollisesti esimerkiksi erilaisten tuki- ja koulutustehtävien muodossa.